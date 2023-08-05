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صناع السيارات الفارهة يقتحمون سوق السيارات الكهربائية في الصين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 05 أغسطس 2023, 12:30 مساء
صناع السيارات الفارهة يقتحمون سوق السيارات الكهربائية في الصين
معرض للسيارات الكهربائية بالصين. (أرشيفية: الإنترنت)
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تتجه شركات تصنيع السيارات الكهربائية الفارهة إلى استغلال التكنولوجيا المتطورة في المنافسة مع شركات تصنيع السيارت الكهربائية المحلية بالأسواق الصينية، التي تتسم بالتنافسية الشديدة.

وتعد الصين هي أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، حيث بيعت فيها أكثر من 5.9 مليون سيارة بالعام 2022، أي ما يعادل 59% من مبيعات السيارات الكهربائية في العالم، حسب بيانات نقلتها شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وتظهر البيانات أن شركات تصنيع السيارات المحلية في الصين تهيمن على 81% من سوق السيارات الكهربائية في العالم. وتعد شركات «بي واي دي» و«شيري» و«شانغان» و«جي إيه سي» في طليعة الشركات الرائدة.

وفي هذا الصدد، قالت شركة الأبحاث «كاناليز» في تقرير أخير: «العلامات التجارية المحلية الصينية تقود السوق إلى تطوير وتنفيذ أنظمة القيادة المساعدة المتقدمة، والاستفادة من مزايا الدخول المبكر في قطاع السيارات الكهربائية والذكية».

وأضافت: «تتمتع هذه العلامات التجارية بميزة على المشروعات المشتركة الأخرى في تخطيط وتنفيذ أنظمة القيادة بمساعدة ذكية». وتتوقع البيانات أن تظل الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم حتى العام 2025، وأن تهيمن على حصة من السوق تصل إلى 45%.

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الصين تتوسع أكثر من ذي قبل في سوق السيارات الكهربائية
أكد تقرير آخر لشركة «بوفا» للتحليلات أن «مصنعي السيارات الكهربائية في الصين يسرعون وتيرة التصنيع وتحديث التكنولوجيا والابتكار، حتى أصبحوا أكثر تنافسية من ذي قبل، بينما تواصل الصين التوسع في سوق السيارات الكهربائية».

من جهتها، أعلنت شركة «بي إم دبليو - الصين» تسريع تطوير ميزات القيادة الذاتية دون استخدام اليدين، المعروفة أيضا بـ«وظائف المستوى الثالث»، على أن يجرى طرحها بحلول نهاية العام 2023 أو أوائل العام 2024، وستضمن الامتثال للوائح المحلية.

كما أعلنت «فولكسفاجن» الألمانية، الأسبوع الماضي، عزمها استثمار 700 مليون دولار في شركة «إكس بانغ» الصينية، لشراء 4.99% من أسهمها. وأوضحت في بيان: «نعمل الآن على تسريع وتيرة التوسع في محفظة السيارات الكهربائية المحلية، والاستعداد في الوقت نفسه للتطور المقبل».

وتعمل «فولكسفاجن» و«إكس بانغ» على تطوير سيارتين جديدتين تعملان بالكهرباء، وتتمتعان بأنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية، وستكونان مصممتين خصيصا للسوق الصينية.

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