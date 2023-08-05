مخاطر الحريق تجبر هيونداي وكيا على استدعاء 91 ألف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

حثت كل من شركتي هيونداي وكيا سائقي مركباتهما على ضرورة إيقافها في الخارج، خوفاً من مخاطر الحريق.

وقد جرى استدعاء أكثر من 91000 طراز من طرازات هيونداي وكيا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاطر الحريق، مما دفع مصنعي السيارات إلى حث العملاء على إيقاف السيارات في الخارج، وبعيداً عن المنازل أو المباني أو السيارات الأخرى.

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هيونداي وكيا تحثان على إيقاف السيارات في الخارج

جرى إصدار عمليات سحب منفصلة من قِبل كل من هيونداي وكيا، وتدور جميعها حول المشكلة نفسها، حيث أكدت شركات تصنيع السيارات أن مضخة الزيت الكهربائية لنقل الحركة المستخدمة في نظام «IdleStop & Go» كان من الممكن تجميعها مع لوحات الدوائر المطبوعة التي تعرضت للتلف في أثناء التصنيع من قِبل مورد جهاز التحكم في مضخة الزيت.

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ماذا يعني هذا لأصحاب سيارات هيونداي وكيا؟ حسناً، يمكن أن يؤثر المكثف التالف في وحدة التحكم بالمضخة على التشغيل الكهربائي، مما يؤدي إلى تلف لوحة دائرة مضخة الملف الكهربائي والموصل ومجموعة الأسلاك، وهذا يزيد من خطر نشوب حريق.

وتقول هيونداي وكيا إن المالكين يمكنهم الاستمرار في قيادة سياراتهم، لكنهما توصيان بإيقافها في الخارج، وبعيداً عن السيارات الأخرى، حتى لا تتعرض للحريق، وتحرق ما حولها.

طرازات هيونداي وكيا محل الاستدعاء

يشارك في عملية الاستدعاء إجمالي 51998 طرازاً من طرازات هيونداي، تشمل سيارات «2023-2024 MY» باليسايد التي جرى تصنيعها في الفترة ما بين 18 أكتوبر 2022 و27 يونيو 2023.

كذلك سيارات هيونداي «توسان» موديل 2023 التي صنعت في الفترة ما بين 29 أكتوبر 2022 إلى 21 أبريل 2023، وطراز «سوناتا» 2023 التي جرى تصنيعها من 26 أكتوبر 2022 إلى 3 أبريل 2023، وسيارات هيونداي «إلنترا» 2023 التي جرى تصنيعها في الفترة من 14 نوفمبر 2022 إلى 6 يونيو 2023. كما جرى استدعاء طرازات «كونا» الكهربائية التي جرى تصنيعها من 9 نوفمبر 2022 إلى 8 يوليو 2023.

أما بالنسبة لكيا فإن استدعاءها سيؤثر على 39765 سيارة، تشمل طرازات 2023: «سول» التي جرى تصنيعها من 9 نوفمبر 2022 إلى 10 مايو 2023، و«سبورتاج» التي صُنعت من 2 نوفمبر 2022 إلى 30 مايو 2023، وموديلات 2023-2024 من «سيلتوس» التي صنعت في الفترة ما بين 9 نوفمبر 2022 و29 مايو 2023.

وستخطر هيونداي مالكيها بالاستدعاء وسحب السيارات في 25 سبتمبر. بينما ستخطر كيا أصحاب السيارات في 28 سبتمبر، حيث سيجرى استبدال مجموعة مضخة الزيت الكهربائية مجاناً إذا لزم الأمر.

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