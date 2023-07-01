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«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 12:35 مساء
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
ألوان «فيات» المستقبلية مستوحاة من البحر والشمس والأرض والسماء (الإنترنت)
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أعلنت شركة «فيات» الإيطالية لصناعة السيارات أنها ستتوقف عن إنتاج السيارات الرمادية، لتعزيز علامتها التجارية، وتجسيد أسلوب المعيشة الإيطالي.
الألوان في التشكيلة الحالية والمستقبلية لسيارات «فيات» ستكون مستوحاة من البحر والشمس والأرض والسماء الإيطالية.
وتعد «فيات» أول شركة مصنعة في العالم تتخذ هذا القرار الثوري، بدءًا من سيارتها الكهربائية الجديدة 600e.

وقد وصفت العلامة التجارية العام 2023 بأنه «عام التغيير الملحوظ»، مع إبراز إستراتيجية إزالة اللون الرمادي بينما تتطلع «فيات» إلى إضفاء السطوع على صورتها بألوان جريئة، إلا أنها قد تسبب مشكلة، خاصة في المملكة المتحدة.

ووفقًا لجمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، فإن اللون الرمادي هو اللون الأكثر شيوعًا للسيارات الجديدة في المملكة المتحدة.
في العام 2022، كان اللون الرمادي هو لون سيارة من بين كل أربع سيارات جديدة جرى بيعها في المملكة المتحدة، مما يدل على شعبية اللون.

وقال «أوليفييه فرانسوا»، الرئيس التنفيذي للشركة: «لقد كسرنا القواعد. قررنا وقف إنتاج سيارات فيات رمادية اللون. هذا يمثّل تحديًا، ويستهدف زيادة تعزيز قيادة فيات كعلامة تجارية للبهجة والألوان والتفاؤل. إيطاليا بلد الألوان، وبدءًا من اليوم، سيارات فيات ستكون كذلك أيضًا».

ستأتي مجموعة «فيات» الجديدة: «500 Hybrid» و«500 X» و«Panda» و«Typo» في مجموعة من الألوان الجديدة بأسماء مثيرة للذكريات، لتذكير السائقين بالمناظر الطبيعية الإيطالية الجميلة.

وأكد « فرانسوا»، وهو أيضًا كبير مسؤولي التسويق العالمي في «Stellantis»، أن إيطاليا كانت أرض الألوان، والآن أصبحت «فيات» علامة تجارية للألوان.
هذا المحتوى من تيرب العرب
 

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