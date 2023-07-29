سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سجلت صناعة السيارات الجديدة، للمرة الأولى في تاريخها، تراجعا للعام الثاني على التوالي في تصنيفات «J.D. Power APEAL»، مما يمثل جرس إنذار لصُناع السيارات.

وللمرة الأولى منذ 28 عاما، تراجع سجل الصناعة في مؤشر «دي جي» للأداء والتنفيذ والتصميم، وهو مؤشر خاص بصناعة السيارات، للعام الثاني على التوالي، حسب موقع «كار سكوب».

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وسجلت الصناعة 845 نقطة من ألف في العام 2023، منخفضة بنقطتين من العام 2022، وثلاث نقاط من مؤشر العام 2021.

جرس إنذار لمصنعي السيارات

قال المدير التنفيذي لمنصة «دي جي»، التي تتولى إصدار المؤشر، فرانك هانلي: «هذا التراجع للعام الثاني على التوالي يبدو بسيطا، لكنه مؤشر على مشكلات أكبر تعتمر تحت السطح. هذا المسار التنازلي يجب أن يكون جرس إنذار لمصنعي السيارات. إنهم بحاجة إلى مزيد من فهم اتجاهات المستهلك».

عوامل تركيز المؤشر

يركز المؤشر على عشرة عوامل ترسم صورة لمدى جاذبية العلامات التجارية والسيارات للمستهلكين.

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وفي العام 2023، انخفض متوسط درجة الصناعة في تسع فئات. كفاءة الوقود كانت هي المجال الوحيد الذي تحسن فيه متوسط النقاط (بزيادة 15 نقطة)، بينما كان التصميم الخارجي هو الفئة التي شهدت أكبر انخفاض فردي هذا العام بمقدار ست نقاط.

وقد احتلت جاكوار الصدارة بين العلامات التجارية المتميزة، حيث حصلت على مجموع نقاط 887. مع ذلك، فإن علامة دودج التجارية تجاوزت وزنها، وتصدرت قطاع السوق الشامل بدرجة مماثلة بلغت 887.

ومن بين الفئات الأكثر تفضيلا لدى المستهلكين: لاند روفر، وبورش، وبي إم دبليو، ثم جينسيس.

سجلت صناعة السيارات 845 نقطة من ألف في العام 2023، منخفضة بنقطتين من العام 2022 (الإنترنت)