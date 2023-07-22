تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

حصلت سيارة «شيفروليه ترافيرسا» على عديد التعديلات الجديدة، لتصبح من أقوى المنافسين في سوق السيارات ثلاثية المقاعد.

تعديلات جديدة للمحرك والمقصورة

تشمل التعديلات الجديدة تعديلات في المقصورة الداخلية، إلى جانب محرك جديد كليا.

وتستلهم «ترافيرسا» موديل العام 2024 التعديلات الجديدة من «سيلفرادو» و«سوبربان»، مع شبكة أمامية أكبر وأكثر جرأة.

كما تشمل التعديلات تصميم الإضاءة الامامي، ليعطي لمحة مميزة لتصميم السيارة، حسب موقع «كار سكوب».

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وتأتي «ترافيرسا» الجديدة مع محرك رباعي الدفع، ونظام تعليق متطور، ومقاعد متطورة من تصميم «Evotex»، وإطارات 22 إنشا من الألومنيوم.

تصميم رياضي مبهر

يمتد التصميم الرياضي إلى المقصورة الداخلية، مع عجلة قيادة مسطحة القاع، ولمسات من اللون الأحمر المتباين. وسيجد المشترون أيضا معدات إضافية، بما في ذلك التنجيد الجلدي، ومقاعد الصف الثاني القابلة للطي كهربائياً، مما يساعد في تحسين الوصول إلى الصف الثالث.

كما تأتي السيارة مع شاشة معلومات ضخمة (17.7 بوصة) تعمل باللمس.

تعرف على التعديلات الجديدة التي حصلت عليها «شيفروليه ترافيرسا»، لتصبح أكثر منافسة (الإنترنت)

تعرف على التعديلات الجديدة التي حصلت عليها «شيفروليه ترافيرسا»، لتصبح أكثر منافسة (الإنترنت)

تعرف على التعديلات الجديدة التي حصلت عليها «شيفروليه ترافيرسا»، لتصبح أكثر منافسة (الإنترنت)