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قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 25 يوليو 2023, 10:22 صباحا
قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة
تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)
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كشفت «سوبارو» النقاب عن مواصفات النسخة الجديدة من «بي آر زي» موديل العام 2024، التي تأتي مع نظام تعليق متطور، ومكابح رباعية الملاقط من «بريمبو»، وإطارات 18 بوصة.

تصميم السيارة
تعتمد النسخة الجديدة الكوبيه «تي إس» في التصميم والتقنيات مع «بي آر زي بريميم»، من حيث العلامة التجارية والمرايا السوداء التي تميزها عن مثيلاتها من الفئة نفسها، كما نقل موقع «موتور1».
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سعر السيارة وموعد طرحها
تضيف «سوبارو» نظام الرؤية البصرية «آي سايت» إلى بعض الفئات يدوية التحكم، والنسخة الجديدة من «بي آر زي» هي الأولى. كما تأتي «تي إس» مع مفاصل من الحديد الزهر، وليس الألومنيوم.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع «بي آر زي تي إس» الجديدة بحلول الربع الأول من العام 2024، لكن دون إعلان تفاصيل الأسعار بعد. ومن المتوقع أن يبلغ سعر السيارة 32 ألف دولار.

قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة
تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)
تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)
تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)
تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)
تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)
تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)
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