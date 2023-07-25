قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «سوبارو» النقاب عن مواصفات النسخة الجديدة من «بي آر زي» موديل العام 2024، التي تأتي مع نظام تعليق متطور، ومكابح رباعية الملاقط من «بريمبو»، وإطارات 18 بوصة.

تصميم السيارة

تعتمد النسخة الجديدة الكوبيه «تي إس» في التصميم والتقنيات مع «بي آر زي بريميم»، من حيث العلامة التجارية والمرايا السوداء التي تميزها عن مثيلاتها من الفئة نفسها، كما نقل موقع «موتور1».

«جي إم سي» تعزز سعة البطارية لسيارة «هامر» الكهربائية

سعر السيارة وموعد طرحها

تضيف «سوبارو» نظام الرؤية البصرية «آي سايت» إلى بعض الفئات يدوية التحكم، والنسخة الجديدة من «بي آر زي» هي الأولى. كما تأتي «تي إس» مع مفاصل من الحديد الزهر، وليس الألومنيوم.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع «بي آر زي تي إس» الجديدة بحلول الربع الأول من العام 2024، لكن دون إعلان تفاصيل الأسعار بعد. ومن المتوقع أن يبلغ سعر السيارة 32 ألف دولار.

تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)

تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)

تعرف على مميزات «سوبارو بي آر زي» 2024 (الإنترنت)