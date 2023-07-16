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«جي إم سي» تعزز سعة البطارية لسيارة «هامر» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 16 يوليو 2023, 01:11 مساء
«جي إم سي» تعزز سعة البطارية لسيارة «هامر» الكهربائية
سيارة «هامر إي في» الكهربائية. (موقع كار أند درايفر)
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أدخلت «جي إم سي» بعض التعديلات على سيارة «هامر إي في» الكهربائية، تشمل زيادة سعة البطارية، لتضيف أميالا إضافية في الشحنة الوحدة.

ومن المقرر بفضل التعديل الجديد أن تقطع السيارة 381 ميلا في الشحنة الواحدة، من 355 ميلا، حسب موقع «كار أند درايفر».

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كما تعرض «جي إم سي» نسخة من «هامر EV3X» ببطارية أصغر حجما من 20 وحدة قياسية. لكن من غير المعروف المسافة التي من الممكن أن تقطعها هذه البطارية.

ومن المقرر أن تكشف «جي إم سي» رسميا كل تفاصيل «هامر» الإلكترونية قبيل طرحها للبيع الخريف المقبل.

وعلى الرغم من أن «جي إم سي» لم تعلن رسميا سعر سيارتها الكهربائية الفخمة، فإنه من المتوقع أن تبدأ فئتها الأولى من 108 آلاف دولار.

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