«ألفا روميو» تخفض أسعار «جوليا» و«ستلفيو»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قرر مصنع السيارات الإيطالي «ألفا روميو» تخفيض أسعار سيارات «جوليا» و«ستلفيو» بما يقارب 1800 دولار تقريبا، بالتزامن مع تراجع المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتشمل تخفيضات الأسعار موديل 2024 من «جوليا» سيدان الرياضية، و«ستلفيو» متعددة الاستخدامات، مقارنة بموديل 2023، حسب موقع «كار أند درايفر».

«مرسيدس» تستدعي آلاف من سيارات «فئة سي»

يبدأ سعر «جوليا» 2024 من 44 ألف دولار، وهي تأتي بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر، وبقوة 280 حصانا، خلفية الدفع.

بينما يبدأ سعر «ستلفيو» موديل 2024 من 46 ألف دولار للفئة الرياضية، خلفية الدفع.

وتتوافر «جوليا» بفئة رباعية الدفع، لكن بزيادة في السعر قدرها ألفا دولار تقريبا. وتتوافر السيارتان بثلاثة ألوان.



«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة



1800 دولار تخفيض في أسعار «جوليا» و«ستلفيو» من «ألفا روميو» (الإنترنت)

1800 دولار تخفيض في أسعار «جوليا» و«ستلفيو» من «ألفا روميو» (الإنترنت)