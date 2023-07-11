«مرسيدس» تستدعي آلاف من سيارات «فئة سي»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «مرسيدس» العالمية لصناعة السيارات استدعاء آلاف السيارات من إصدارين مختلفين من فئة «سي»، بسبب عيوب في التوصيلات الكهربائية قد تسبب حوادث أو إصابات.

وشمل قرار الاستدعاء 9730 سيارة، بينها 8178 سيارة من فئة «إيه إم جي C43» موديل 2023، وفئة «سي 300» موديل 2022 و2023 سيدان، حسب موقع «كار سكوب».

«رينو» تستعد لإطلاق الجيل الخامس من «سينيك» العام المقبل

وتعقد مرسيدس أن العيوب في التوصيلات الكهربائية قد تعطل عمل عمود القيادة، ويؤثر على دفع السيارة.

كما استدعت «مرسيدس»1552 سيارة من الفئتين نفسهما بسبب عيوب في كابل الأرضي في السيارة، ما يؤثر على كهرباء السيارة.