«رينو» تستعد لإطلاق الجيل الخامس من «سينيك» العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد شركة «رينو» الفرنسية لتصنيع السيارات لكشف الجيل الخامس من «سينيك» الجديدة كليا خلال العام 2024، وتواصل إجراء اختبارات السلامة والقيادة على السيارة.

وكشفت صور، نقلها موقع «كار سكوب»، أن الجيل الجديد من «سينيك» يمثل تحول السيارة إلى سيارة متعددة الاستخدامات كهربائية بالكامل.

تصميم السيارة

ويبدو أن «سينيك» الجديدة تأتي مع تصميم خارجي مميز ومختلف تماما عن الفئات السابقة، مع تصميم أكبر للشبكة والإضاءة الأمامية، ومرايا أكثر انسيابية. لكنها تحتفظ ببعض صفات النسخة الأخيرة، من الإطارات كبيرة الحجم إلى تصميم الجزء الخلفي.

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ومن الداخل، تأتي «سينيك» مع قمرة قيادة «Open R» رقمية بالكامل، شبيه بتلك الموجودة في «ميغان» و«أسترال» و«رافال».

والمميز في الجيل الجديد من «سينيك» مساحتها الداخلية الكبيرة التي تستوعب خمسة كراسي، وحلول عبقرية للتخزين، مع التركيز على استخدام مواد مستدامة في التصنيع، تأكيدا للنظرة المستقبلية التي تحملها سيارات الجيل الخامس من «رينو».

محرك السيارة

وستأتي «سينيك» الجديدة مع خيارين من محرك واحد يعمل بالبنزين أو محركين أحدهما كهربائي.

إطلاق الجيل الخامس من «سينيك» الجديدة كليا خلال العام 2024 (الإنترنت)

إطلاق الجيل الخامس من «سينيك» الجديدة كليا خلال العام 2024 (الإنترنت)