مبيعات السيارات الأوروبية تسجل ارتفاعا للشهر الثاني عشر على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مبيعات السيارات في أوروبا ارتفاعا في يوليو للشهر الثاني عشر على التوالي، مع استعادة سيارات الديزل المركز الثالث في حصة السوق من السيارات الكهربائية، حسبما أظهرت أرقام القطاع الأربعاء.

وصلت تسجيلات السيارات الجديدة إلى 851.156 وحدة الشهر الماضي، بزيادة 15.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية، بحسب «فرانس برس».

وبدأت سوق السيارات الأوروبية تشهد نموًا بشكل مطرد في أغسطس من العام الماضي بعد أن تضررت بشدة من جائحة كوفيد والاضطرابات في سلاسل التوريد. وتترقب شركات تصنيع السيارات الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق اعتبارا من العام 2035.

ارتفاع تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية

وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 60.6% لتصل إلى 115.971 وحدة، لكنها تخلفت عن السيارات العاملة بالديزل من حيث حصص السوق.

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وشكلت المبيعات الجديدة للسيارات العاملة بالكهرباء بشكل كامل 14.1 بالمئة من السوق في يونيو، متقدمة على سيارات الديزل للمرة الأولى. لكن حصة السيارات الكهربائية انخفضت إلى 13.6 بالمئة في يوليو بينما شكل الديزل 14.1%. واستحوذت السيارات العاملة بالبنزين على الشريحة الأكبر من السوق بنسبة 35.8%، تليها السيارات الهجينة بنسبة 25.6%.