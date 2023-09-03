«هيونداي» تطرح الفئة الجديدة من «أيونيك» الكهربائية 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «هيونداي» طرح الفئة الجديدة من «أيونيك 5 إن» في الأسواق خلال الربع الأول من العام 2024، على أن يبدأ سعرها من 72 ألف دولار، مما يجعلها الفئة الأغلى في سيارات «هيونداي» على الإطلاق.

بالفيديو.. بيك أب متطورة من«BAIC»

وستعقد «هيونداي» حفلا مبكرا قبل طرح السيارة رسميا في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، للسماح للمستهلكين بحجز السيارة الكهربائية الجديدة الأكثر تشويقا، كما نقل موقع «كار سكوب».

«فورد» توقف إنتاج «إيدج» و«ترانزيت»

هدايا قيمة للحجز

ستقدم «هيونداي» عدة هدايا قيمة لمن يحجز السيارة خلال حفلها المقبل، بينها منتجات تحمل العلامة التجارية للسيارة الكهربائية «إن»، تصل قيمتها إلى 700 دولار أميركي.

ألوان جديدة

تأتي «أيونيك 5 إن» الجديدة بمجموعة من الألوان الرائعة، بينها درجات من الأزرق غير اللامع والأسود والرمادي والأبيض الؤلؤي والذهبي الجرافيتي والبرتقالي.

بطارية السيارة

«أيونيك 5 إن» مزودة ببطارية بسعة 84 ك/واط/ساعة، ومحركين يعتمدان على المحورين الأمامي والخلفي. والمحرك الأول ينتج قوة 222 حصانا، بينما ينتج الآخر 378 حصانا.

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 260 كم/ساعة.

«أيونيك 5 إن» في الأسواق خلال الربع الأول من العام 2024 (الإنترنت)

«أيونيك 5 إن» في الأسواق خلال الربع الأول من العام 2024 (الإنترنت)