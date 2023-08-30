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«فورد» توقف إنتاج «إيدج» و«ترانزيت»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 30 أغسطس 2023, 01:48 مساء
«فورد» توقف إنتاج «إيدج» و«ترانزيت»
«فورد» تتجه للتركيز على السيارات الكهربائية وتوقف إنتاج «إيدج» و«ترانزيت» (الإنترنت)
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تتجه «فورد» الأميركية لتركيز استراتيجيتها على بناء وتطوير السيارات الكهربائية باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات، مع توقعات بالتوقف عن صنع سيارات مثل «إيدج» «إسكيب» و«ترانزيت».

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وتقر «فورد» بأن قطاعها لتطوير السيارات الكهربائية قد يخسر قرابة 4.5 مليار دولار، أكثر مما توقعت بالعام 2023، حسب موقع «كار سكوب».

400 ألف سيارة كهربائية
إضافة إلى ذلك، تعتزم «فورد» بناء 400 ألف سيارة كهربائية بالعام في المستقبل القريب، لكنها تعتقد أنها لن تستطيع تحقيق هذا الهدف قبل العام 2024 على الأقل، ما يعني أن عليها مراجعة هدف إنتاج مليوني سيارة كهربائية بحلول العام 2026.

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وتعتقد «فورد» أن الجيل الثاني من السيارات الكهربائية ستكون أقل تعقيدا وتكلفة، على أن تتمكن من تحقيق هامش 8% بحلول العام 2026.

إيقاف إنتاج سيارة «إيدج»
وعلى الأرجح ستتوقف «فورد» عن إنتاج سيارة «إيدج» العام المقبل، حتى تتمكن من إعادة تجهيز مصنعها في أوكفيل استعدادا للجيل المقبل من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية ذات الصفوف الثلاثة.

كما أن «ترانزيت» لن تظهر بالولايات المتحدة في العام 2024، لكنها ستبقى في صالات العرض الأوروبية.
ولم تحدد «فورد» تاريخا محددا للتوقف عن إنتاج سيارة «إسكيب»، لكنها لم تضع أي خطط لإنتاج فئة جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

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