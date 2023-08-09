تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تحتفل «شيفروليه» العالمية بالذكرى الـ15 لسيارة «ترافيرس» هذا العام، وتطرح فئة جديدة تحمل تصميم خارجي أنيق، ومقصورة قيادة تواكب أحدث الإعدادات التكنولوجية.

وجاءت سيارة الجيل الثاني من «ترافيرس» على قائمة أفضل التصميمات لسيارات كروس أوفر على قائمة «جي إم»، حسب موقع «كارسكوب».

تصميم جريء

أكثر ما يميز «ترافيرس» الجديدة هي التصميم الخارجي الجريء والأنيق، والذي اعتمد على ألواح الألومنيوم، مع خطافات جر باللون الأحمر. كما تأتي بقاعدة عجلات أعرض، وإطارات 18 بوصة.

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أما مقصورة القيادة فتأتي مع شاشة تعمل باللمس سعة 11 بوصة، وشاشة أخرى لعرض المعلومات سعة 17.7 بوصة، مع نظام معلومات مثبت يسمح للسائق بالولوج بسهولة إلى خدمات «غوغل» مثل الخرائط والمتجر ومشغل الموسيقى.

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وتأتي «ترافيرس» الجديدة مع صف ثالث من المقاعد يمكن طيه بسهولة لتوفير مساحة للتخزين في خلف السيارة.