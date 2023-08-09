  • Alwasat News
Atwasat

تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 09 أغسطس 2023, 12:48 مساء
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
alwasat radio

تحتفل «شيفروليه» العالمية بالذكرى الـ15 لسيارة «ترافيرس» هذا العام، وتطرح فئة جديدة تحمل تصميم خارجي أنيق، ومقصورة قيادة تواكب أحدث الإعدادات التكنولوجية.

وجاءت سيارة الجيل الثاني من «ترافيرس» على قائمة أفضل التصميمات لسيارات كروس أوفر على قائمة «جي إم»، حسب موقع «كارسكوب».

تصميم جريء
أكثر ما يميز «ترافيرس» الجديدة هي التصميم الخارجي الجريء والأنيق، والذي اعتمد على ألواح الألومنيوم، مع خطافات جر باللون الأحمر. كما تأتي بقاعدة عجلات أعرض، وإطارات 18 بوصة.

احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة

أما مقصورة القيادة فتأتي مع شاشة تعمل باللمس سعة 11 بوصة، وشاشة أخرى لعرض المعلومات سعة 17.7 بوصة، مع نظام معلومات مثبت يسمح للسائق بالولوج بسهولة إلى خدمات «غوغل» مثل الخرائط والمتجر ومشغل الموسيقى.

تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة

وتأتي «ترافيرس» الجديدة مع صف ثالث من المقاعد يمكن طيه بسهولة لتوفير مساحة للتخزين في خلف السيارة.

محرك السيارة
كما تأتي مع محرك جديد كليا، تيربو سعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات ينتج 315 حصانا وعزم دوران 429 نيوتن. المحرك موصول بناقل ثماني سرعات أوتوماتيك يوفر للسيارة دفعا أماميا.

تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة

تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا

إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا
واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»

واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»
عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة

عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة
العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية

العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
خلال لقائهم القوي.. مندوبو أعوان القضاء: نرفض الزج بـ«الأعلى للقضاء» في الصراع السياسي

خلال لقائهم القوي.. مندوبو أعوان القضاء: نرفض الزج بـ«الأعلى للقضاء» في الصراع ...
بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في مأزق

بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في ...
14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
غازيني: تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل الانتخابات خطوة لإنهاء الجمود في ليبيا

غازيني: تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل الانتخابات خطوة لإنهاء الجمود في ليبيا
قرار تنظيم استيراد السلع يكافح البضائع المغشوشة أم يطيح بصغار التجار؟ (فيديو)

قرار تنظيم استيراد السلع يكافح البضائع المغشوشة أم يطيح بصغار التجار؟ (فيديو)
إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن

إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار

طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار
افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم

افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشكلات الأحزمة والكاميرات تجبر «تسلا» على سحب 271 سيارة
مشكلات الأحزمة والكاميرات تجبر «تسلا» على سحب 271 سيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
تعرف على تفاصيل «بير فيسكر» الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «بير فيسكر» الكهربائية الجديدة
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة...
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية كهربائية بالكامل
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية ......
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة...
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين
سوق السيارات الجديدة يتراجع في مؤشرات المستهلكين...
كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة
كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة...
المزيد
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة...
طرح «تويوتا لاند كروزر» في أوروبا بمحرك تيربو ديزل
طرح «تويوتا لاند كروزر» في أوروبا بمحرك تيربو ديزل...
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة...
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك...
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار...
المزيد