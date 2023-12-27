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«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 11:31 صباحا
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
الممثل جسيون موموا في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية 21 يوليو 2018 (أ ف ب)
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تصدر فيلم «أكوامان أند ذي لوست كيندوم» شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية بإيرادات 38,3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأول لعرضه في الولايات المتحدة وكندا بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الثلاثاء.

وانخفضت مبيعات التذاكر للفيلم من «عالم دي سي السينمائي» إلا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الميلادية التي امتدت ثلاثة أيام، تمكن تصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الإثنين، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويتتبع الجزء الجديد من سلسلة «أكوامان» بطولة جيسون موموا الذي يؤدي دور بطل خارق هو ملك أتلانتس الذي يقسم وقته بين أعماق البحر والعالم فوق سطح المياه، ويجمع قواه مع أخيه غير الشقيق وعدوه السابق بمواجهة التهديدات الجاثمة على عالم تحت الماء بسبب الاضطرابات وتغير المناخ.

وحل في المرتبة الثانية فيلم «وونكا» الموسيقي الخيالي من إنتاج شركة «وارنر براذرز» وبطولة تيموتي شالاميه الذي يقدّم نسخة أصغر سنا من صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا وهو شخصية أداها جين وايلدر من ثمّ جوني ديب. وحصد العمل إيرادات بلغت 28,4 مليون دولار.

وتبعته في المرتبة الثالثة النسخة الموسيقية الجديدة من فيلم «ذي كولور بوربل»، التي بدأ عرضها يوم عيد الميلاد الإثنين. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 18,2 مليون دولار في أقوى انطلاقة لعمل في يوم الميلاد منذ فيلم «شيرلوك هولمز» في العام 2009.

وتعتمد إعادة التصور الجديدة للعمل على رواية أليس ووكر الحائزة على جائزة بوليتزر والتي نُقلت لاحقًا إلى السينما قبل أن تحط رحالها في برودواي كمسرحية موسيقية. ويتبع العمل كفاح وانتصارات امرأة سوداء شابة في ريف ولاية جورجيا الأميركية في أوائل القرن العشرين.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «مايغريشن» الذي تدور أحداثه حول عائلة من بط مالارد في مغامرتها أثناء التحليق من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقق الفيلم 17,5 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له.

وحل في المركز الخامس فيلم «انيوان بات يو» الرومانسي الكوميدي، حاصدًا إيرادات بلغت 8,1 مليون دولار.

ترتيب الأفلام الأولى على شباك التذاكر
وفيما يأتي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- «ذي أيرون كلو» (6,8 مليون دولار).

7- «سالار بارت 1 - سيسفاير» (6,7 مليون دولار).

8- «ذي بويز إن ذي بوت» (5,7 مليون دولار منذ بدء عرضه الإثنين في يوم الميلاد).

9- «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سونغبيردز أند سنايكس» (4,1 مليون دولار).

10- «دونكي» (3,7 مليون دولار).

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