شباك التذاكر في أميركا الشمالية يسجّل أدنى مستوى في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل شباك التذاكر في أميركا الشمالية أدنى مستوى له للعام 2023 خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، فيما حافظ فيلم «ذي نان 2» على الصدارة مع تحقيقه إيرادات بلغت 8,4 ملايين دولار، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش» إن «الأرقام سيئة»، مشيراً إلى أن نتائج الشهر كله كانت ضعيفة، بسبب إضراب الممثلين الذي يشلّ القطاع الترفيهي في هوليوود منذ أشهر، من الترويج لأفلامهم المقبلة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وحققت الأفلام الخمسة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع عائدات إجمالية قدرها 31 مليون دولار، أي أقل من إيرادات فيلم «باربي» وحده في رابع عطلة نهاية أسبوع له.

«ذي نان 2» يتصدر رغم توسط إيراداته

وتصدّر فيلم الرعب «ذي نان 2» من إنتاج استوديوهات «وارنر باذرز» وبطولة تايسا فارميغا، شباك التذاكر خلال الأسابيع القليلة الفائتة، مع العلم أن عائداته أتت متوسطة.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم الحركة الجديد «إكسباندبلز»، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام «إكسباندبلز» ومن إنتاج «لاينزغيت»، مع إيرادات بلغت 8,3 ملايين دولار، بحسب تقديرات «إكزبيتر ريليشنز»، ويشارك عدد من الممثلين المخضرمين في هذا العمل من بينهم جايسن ستاثام وسيلفستر ستالون ودولف لوندغرن، بالإضافة إلى وجوه جديدة في السلسلة كميغن فوكس وفيفتي سنت وأندي غارسيا. وتتوجّه الشخصيات في القصة إلى ليبيا لمحاولة منع مرتزقة من سرقة شحنة نووية.

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وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم «ايه هُنتينغ إن فينيس»، للمخرج والممثل البريطاني كينيث براناه، مع إيرادات بلغت 6,3 ملايين دولار. ويستند العمل إلى رواية لأغاثا كريستي، فيما يعاود فيه براناه تأدية شخصية المحقق البلجيكي هركل بوارو.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم «ذي إيكوالايزر 3» الذي حقق 4,7 ملايين دولار. ويتناول هذا العمل، وهو من إنتاج «سوني»، مغامرات جندي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية وعنصر لمكافحة المخدرات يواجه عصابة إيطالية.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «باربي» من إنتاج «وارنر براذرز» مع إيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار. وحقق العمل الذي أخرجته غريتا غيرويغ 630,5 مليون دولار محلياً و797 مليون دولار عالمياً.

قائمة الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى:

6- «ماي بيغ فات غريك وِدينغ 3» (3 ملايين دولار).

7- «إت ليفز إنسايد» (2,6 مليون دولار).

8- «دام ماني» (2,5 مليون دولار).

9- «بلو بيتل» (1,8 مليون دولار).

10- «أوبنهايمر» (1,6 مليون دولار).