«غران توريسمو» يتصدر شباك التذاكر متفوقا على «باربي»

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر فيلم سباقات السيارات «غران توريسمو» (Gran Turismo) شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور بدء عروضه، متخطياً فيلم «باربي» الذي يواصل تحقيق إيرادات عالية.

وحقق الفيلم المقتبس من سلسلة ألعاب فيديو تحمل العنوان نفسه إيرادات بلغت نحو 17,3 مليون دولار بين الجمعة والأحد، بحسب تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ورأى المحلل في شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس، أن إيرادات «غران توريسمو» في انطلاقته أقل من المتوقع لـ«فيلم حركة مقتبس من لعبة فيديو»، ويتناول الفيلم قصة أكاديمية لتعليم قيادة سيارات السباق تبحث عن الموهوبين في ألعاب الفيديو لجعلهم يقودون السيارات الحقيقية، ويؤدي أورلاندو بلوم وديفيد هاربور دورَي البطولة، وأنتجته شركة «سوني».

- «بلو بيتل» ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من «باربي»

- «باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار

- نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي

وتمكّن «باربي» الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من أن يتجاوز «سوبر ماريو براذرز» الذي كان يتصدر قائمة الأفلام الأعلى دخلاً سنة 2023 في أميركا الشمالية، وحصد 745 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

تقديرات المبيعات غير ثابتة

وأشار بعض الخبراء إلى أن تقديرات مبيعات تذاكر «غران توريسمو» التي أعلنتها شركة «سوني» غير ثابتة، وتوقعوا أن يتمكن «باربي» في نهاية المطاف من يحصل تصدّر شباك التذاكر، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.

تراجع فيلم الأبطال الخارقين «بلو بيتل» إلى المركز الثالث محققاً 12,8 مليون دولار، أي بانخفاض 50 %، وحل في المركز الرابع فيلم «أوبنهايمر» الذي أخرجه كريستوفر نولان وأدى بطولته كيليان مورفي محققا تسعة ملايين دولار، وبذلك ارتفع إلى 300 مليون دولار في أميركا الشمالية و477 مليوناً في بقية أنحاء العالم إجمالي إيرادات الفيلم الذي يتناول المحطات الرئيسية في حياة مخترع القنبلة الذرية روبرت أوبنهايمر، وتلاه في المرتبة الخامسة الفيلم التحريكي «تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام» من «باراماونت» مع إيرادات بلغت 6,1 ملايين دولار.

ترتيب الأعمال الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «ميغ 2: ذي ترنش» (5,1 ملايين دولار).

7-- «ريتريبيوشن» (3,5 مليون دولار).

9- «ذي هيل» (2,5 مليون دولار).

10- «هانتد مانشن» (2,1 مليون دولار).