  • Alwasat News
Atwasat

«غران توريسمو» يتصدر شباك التذاكر متفوقا على «باربي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 12:26 مساء
«غران توريسمو» يتصدر شباك التذاكر متفوقا على «باربي»
الممثل أورلاندو بلوم خلال نشاط ترويجي لفيلم «غران توريسمو» في لاس فيغاس، في أبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تصدر فيلم سباقات السيارات «غران توريسمو» (Gran Turismo) شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور بدء عروضه، متخطياً فيلم «باربي» الذي يواصل تحقيق إيرادات عالية.

وحقق الفيلم المقتبس من سلسلة ألعاب فيديو تحمل العنوان نفسه إيرادات بلغت نحو 17,3 مليون دولار بين الجمعة والأحد، بحسب تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ورأى المحلل في شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس، أن إيرادات «غران توريسمو» في انطلاقته أقل من المتوقع لـ«فيلم حركة مقتبس من لعبة فيديو»، ويتناول الفيلم قصة أكاديمية لتعليم قيادة سيارات السباق تبحث عن الموهوبين في ألعاب الفيديو لجعلهم يقودون السيارات الحقيقية، ويؤدي أورلاندو بلوم وديفيد هاربور دورَي البطولة، وأنتجته  شركة «سوني».

«بلو بيتل» ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من «باربي»
«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار
نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي

وتمكّن «باربي» الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من أن يتجاوز «سوبر ماريو براذرز» الذي كان يتصدر قائمة الأفلام الأعلى دخلاً سنة 2023 في أميركا الشمالية، وحصد 745 مليون دولار في بقية أنحاء العالم. 

تقديرات المبيعات غير ثابتة
وأشار بعض الخبراء إلى أن تقديرات مبيعات تذاكر «غران توريسمو» التي أعلنتها شركة «سوني» غير ثابتة، وتوقعوا أن يتمكن «باربي» في نهاية المطاف من يحصل تصدّر شباك التذاكر، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.

تراجع فيلم الأبطال الخارقين «بلو بيتل» إلى المركز الثالث محققاً 12,8 مليون دولار، أي بانخفاض 50 %، وحل في المركز الرابع فيلم «أوبنهايمر» الذي أخرجه كريستوفر نولان وأدى بطولته كيليان مورفي محققا تسعة ملايين دولار، وبذلك ارتفع إلى 300 مليون دولار في أميركا الشمالية و477 مليوناً في بقية أنحاء العالم إجمالي إيرادات الفيلم الذي يتناول المحطات الرئيسية في حياة مخترع القنبلة الذرية روبرت أوبنهايمر، وتلاه في المرتبة الخامسة الفيلم التحريكي «تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام» من «باراماونت» مع إيرادات بلغت 6,1 ملايين دولار.

ترتيب الأعمال الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «ميغ 2: ذي ترنش» (5,1 ملايين دولار).

7-- «ريتريبيوشن» (3,5 مليون دولار).

9- «ذي هيل» (2,5 مليون دولار).

10- «هانتد مانشن» (2,1 مليون دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
مباريات استعراضية في 4 مدن ليبية خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة (صور)

مباريات استعراضية في 4 مدن ليبية خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة (صور)
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب
اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات

اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
رسميا.. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي

رسميا.. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي
الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)

البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في طرابلس لن تسامحه

محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في ...
مدرب توتنهام يقلد غوارديولا

مدرب توتنهام يقلد غوارديولا
الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو

الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو
أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية

انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)

البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. ترميم أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية
بالصور.. ترميم أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية
مهرجان البندقية يستقبل دورته الـ80 بالفضائح
مهرجان البندقية يستقبل دورته الـ80 بالفضائح
تسهيلات فرنسية جديدة بشأن أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر
تسهيلات فرنسية جديدة بشأن أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر
وزارة الثقافة تشارك في مهرجان الطفل الرائد
وزارة الثقافة تشارك في مهرجان الطفل الرائد
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع ......
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة ......
المزيد
«الأرض المحصورة» لعمر الككلي في ندوة بالإسكندرية
«الأرض المحصورة» لعمر الككلي في ندوة بالإسكندرية...
متحف روسي يبدأ ترميم قطع فنية أصيبت بصاروخ اوكراني
متحف روسي يبدأ ترميم قطع فنية أصيبت بصاروخ اوكراني...
«غران توريسمو» يتصدر شباك التذاكر متفوقا على «باربي»
«غران توريسمو» يتصدر شباك التذاكر متفوقا على «باربي»...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق...
وزارة الثقافة تشارك في مهرجان الطفل الرائد
وزارة الثقافة تشارك في مهرجان الطفل الرائد...
المزيد