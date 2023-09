«The Nun 22» يهيمن على شباك التذاكر الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل فيلم «The Nun 22» تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بـ14.7 مليون دولار، بحسب تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الجزء التاسع من سلسلة أفلام الرعب «كونجورينغ» داخل دير في جنوب فرنسا حيث تواجه راهبة شابة قوة شيطانية. والعمل من بطولة الأميركية تايسا فارميغا والبلجيكي جوناس بلوكيه وستورم ريد وفق وكالة «فرانس برس».

الترتيب الثاني يذهب لـ«A Haunting in Venice»

وحل ثانيا في الترتيب فيلم «A Haunting in Venice» للمخرج والممثل البريطاني كينيث براناه، مع إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع من العرض.

وبعد فيلمي«Murder on the Orien Express» و«Death on the Nile»، يعاود كينيث براناه في العمل الجديد إبراز شخصية المحقق البلجيكي الشهير لروايات أغاثا كريستي وبعدما يكون المحقق في مرحلة تقاعده، يشارك في جلسة لتحضير الأرواح في البندقية تُسجل خلالها جريمة قتل، مما يدفعه للتحقيق بما حصل. وتؤدي الممثلتان الماليزية ميشيل يوه والأميركية تينا فاي دورَي بطولة في العمل.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «The Equalizer 3» الذي حقق 7.2 مليون دولار. ويتناول هذا العمل مغامرات جندي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية وعنصر لمكافحة المخدرات يواجه عصابة إيطالية.

وجاء فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» في المرتبة الرابعة بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار. وتولت الممثلة نيا فاردالوس تأليف هذا العمل الكوميدي الأميركي الذي يتناول تفاصيل رحلة عائلية إلى اليونان وإخراجه.

وحل خامسا في الترتيب فيلم «Barbie» من إخراج غريتا غيرويغ، محققا 3,9 ملايين دولار، ليصبح مجموع إيراداته بذلك 626 مليون دولار بعد تسعة أسابيع من طرحه في دور السينما بأميركا الشمالية.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «جوان» (2.5 مليون دولار).



7- «بلو بيتل» (2.5 مليون دولار).



8- «غران توريسمو» (2.4 مليون دولار).



9- «أوبنهايمر» (2.1 مليون دولار).



10- «تينيدج ميوتنت نينجا تيرتلز: ميوتنت مايهم» (مليونا دولار).