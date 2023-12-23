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وزارة الثقافة تهنئ الشعب الليبي بالذكرى 72 للاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 10:42 مساء
وزارة الثقافة تهنئ الشعب الليبي بالذكرى 72 للاستقلال
تزيين شوارع طرابلس بالأعلام الليبية احتفالا بذكرى الاستقلال الـ72. (الإنترنت)
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هنأت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، اليوم السبت، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاستقلال ليبيا، الذي يوافق يوم 24 ديسمبر من العام 1951، حين أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا.

جاء ذلك في منشور، مرفق بأغنية وطنية بعنوان «ليبيا الاستقلال» من كلمات جلال عثمان وألحان وغناء مجدي الجيلاني، على صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جاء في المنشور «تتقدم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بأحر التهاني والتبريكات للشعب الليبي كافة بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لاستقلال ليبيا، الذي تحقق بتضحيات الآباء والأجداد، الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس إلى أن نالت ليبيا حريتها واستقلالها».

وأضافت «بهذه المناسبة نسأل الله العلي القدير أن يحفظ ليبيا، وأن تعود علينا هذه الذكرى والوطن في نعيم ورخاء واستقرار بفضل دماء الشهداء الأبرار، وأن يُبعد عنه شر المتربصين بأمنه واستقراره»، و«كل عام وليبيا في تقدم وازدهار وبألف خير».

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شوارع طرابلس تتزين بأعلام ليبيا احتفالًا بيوم الاستقلال الـ72
ليبيا تحتفل بالذكرى 72 للاستقلال غدا

ويحتفل الليبيون غدا الأحد بالذكرى 72 للاستقلال، وهي المناسبة التي توجت نضال الليبيين في نيل الحرية بعد عقود من الاحتلال الإيطالي للبلاد الذي وطئت أقدامه الأراضي الليبية في العام 1911.

قناة الوسط تحتفل بالذكرى ببث برنامج «ذاكرة وطن»
ولهذه المناسبة تذيع قناة الوسط (WTV) برنامج «ذاكرة وطن» بداية من غد الأحد، إذ تنظم القناة ندوة تذاع في التاسعة مساءً بعنوان «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»، يتحدث خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين، عن التحولات الكبرى ورحلة البحث عن الاستقرار في ليبيا.

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