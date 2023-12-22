تونس والمغرب بالقائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي

القاهرة - بوابة الوسط

اختار منظمو جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، الفيلمين التونسي «بنات ألفة» للمخرجة ألفة بن هنية والمغربي «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير ضمن القائمة الأولية للمسابقة.

توج الفيلم السينمائي «كذب أبيض» بجائزة «نظرة ما» في المهرجان بدورته الأخيرة، فيما مثل «بنات ألفة» السينما العربية في المسابقة الرسمية ضمن نفس الدورة، كما اختيرا لفيلم التونسي «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، أيضا ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم وثائقي، وفقا لـ«فرانس 24».

المخرجتان تحتفيان بالترشّح

وكتبت كوثر بن هنية على صفحتها بفيسبوك «تونس ضمن القائمة المختصرة ليس في فئة واحدة، لكن في فئتين للأوسكار».

وكتبت أسماء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي «المغرب باقٍ.. فعلناها ثانية». وأضافت «شكرا لفريق الفيلم الرائع.. وزارة الثقافة.. المركز السينمائي.. الخزانة السينمائية.. الجزيرة الوثائقية.. مهرجان مراكش.. الأصدقاء والصديقات.. وآخرون وأخريات. شكراً على دعمكم لسينما بلدنا».

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وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، أمس الخميس، القوائم الأولية لعدد من فئات جوائزها.

وتضم قائمة أفضل فيلم دولي 15 فيلما من بين 88 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تمنح سنويا لفيلم منتج خارج الولايات المتحدة، لا تقل مدته عن 40 دقيقة، ولا تزيد اللغة الإنكليزية في حواره عن 50%.

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد فقط من إنتاجها للمنافسة على الجائزة التي لم يسبق أن فاز بها أي فيلم عربي.

ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي في يناير على أن يعلن اسم الفيلم الفائز في حفل جوائز الأوسكار في العاشر من مارس بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلس.