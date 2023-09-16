«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط

رشح المركز السينمائي المغربي فيلم «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة القادمة للجوائز الأشهر عالميًا بمجال السينما.



وقال المركز في بيان، إن الفيلم اختير بإجماع الآراء من قبل لجنة متخصصة برئاسة المخرجة ومديرة الخزانة السينمائية المغربية نرجس نجار، وعضوية سبعة من الأسماء البارزة بمجال صناعة السينما، وأضاف أن الفيلم كان أحد خمسة أفلام تقدمت للمنافسة على الترشيح، لكن شروط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية المانحة للجائزة انطبقت على ثلاثة منها فقط قبل اختيار «كذب أبيض»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ويذكر أن الفيلم قد عُرض شهر مايو الماضي في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم «نظرة ما» ليشارك بعدها في العديد من المهرجانات الأوروبية والعربية.

وتعلن الأكاديمية في ديسمبر القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على أوسكار أفضل فيلم عالمي والتي ستضم 15 فيلمًا قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير، والمكونة من خمسة أفلام، ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد كل عام للمسابقة المخصصة للأفلام الناطقة بغير الإنجليزية والتي أنتجت خارج الولايات المتحدة.

ترشيحات مغربية سابقة لمهرجان الأوسكار

رشح المغرب فيلمًا للمرة الأولى في تاريخه عام 1977، وكان بعنوان «عرس الدم» للمخرج سهيل بن بركة، وتلاه عدد من الترشيحات على سنوات متفرقة، ولكن بدأ الترشيح بشكل منتظم منذ عام 2006 بـ«السمفونية المغربية» للمخرج كمال كمال، ووصل المغرب مرتين إلى القائمة المختصرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي الأولى لفيلم «عمر قتلني» إخراج رشدي زيم عام 2011، والثانية العام الماضي مع فيلم «القفطان الأزرق» للمخرجة مريم توزاني.

يذكر أن المخرجة أسماء المدير أخرجت ثلاثة أفلام روائية قصيرة، ودرست في المدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت بباريس؛ حيث أنتجت جمعة مباركة، وهو فيلمها الذي حاز على أكبر عدد من الجوائز.

