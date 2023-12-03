  • Alwasat News
Atwasat

المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يختتم فعالياته بفوز «كذب أبيض»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 10:55 صباحا
المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يختتم فعالياته بفوز «كذب أبيض»
ختام فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش. 2 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

فاز الفيلم المغربي «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير بالجائزة الكبرى «النجمة الذهبية» للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي اختتم دورته العشرين، أمس السبت، في المملكة المغربية.

الفيلم مأخوذ عن أحداث واقعية عاشتها المخرجة، حين ذهبت إلى منزل والديها في مدينة الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى بيت جديد، وينطلق في رحلة استكشافية لأسرار عائلة أسماء، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

ويمزج الفيلم بين الشخصي والعام، من خلال استعراض السياق السياسي العام للمغرب، خلال العقود القليلة الماضية.

وفاز الفيلم في مايو الماضي بجائزة أفضل إخراج في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي، كما رشحه المغرب للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة التي تمنحها سنويا الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما، وعبرت المنور عن فرحتها بهذا التتويج، قائلة إنه «حلم قد تحقق».

أفضل أداء نسائي ورجالي
وذهبت جائزة أفضل أداء نسائي إلى أسيا زارا لاكومدزيا عن دورها في الفيلم الكرواتي «نزهة»، من إخراج أونا كونجاك، فيما حصل دوكا كاراكاس على جائزة أفضل أداء رجالي عن دوره في الفيلم التركي «المهجع» إخراج نهير تونا.

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة مناصفة للفيلم الروائي المغربي «عصابات» إخراج كمال الأزرق، والفيلم الوثائقي «باي باي طبريا» للمخرجة الفلسطينية لينا سوالم.

وحصلت السنغالية راماتا تولاي سي على جائزة أفضل إخراج في المهرجان عن فيلم «بانيل وأداما»، وقد أهدت راماتا الجائزة لأفريقيا قائلة «نحن المستقبل».

تكريم المخرج بنسعيدي
كما كرم المهرجان المخرج المغربي فوزي بنسعيدي (56 عاماً) بمنحه النجمة الذهبية تقديراً لإسهاماته في مجال الفن السينمائي. 

قدم بنسعيدي ثلاثة أفلام قصيرة وستة أفلام طويلة وفيلماً وثائقياً تلفزيونياً، وتعد أفلامه من أكثر الأفلام المغربية تتويجاً في المهرجانات الدولية، ومنها فيلم «الحافة» الذي أخرجه عام 1997 وحصد 23 جائزة، وكذلك فيلمه الطويل الأول «ألف شهر» الذي نال جائزة لجنة الشباب في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي.

ودخل بنسعيدي عالم السينما قادماً من خلفية مسرحية، حيث تخرج في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط عام 1990، لكن السينما جذبته فوقف خلف الكاميرا مخرجاً وجسد أيضاً بعض الأدوار على الشاشة.

وقال في كلمته إن «المخرج السينمائي لا يمكن أن يكون بمنأى عن مشاكل وضجيج العالم، وهذا الضجيج في وقتنا الراهن فظيع ومؤلم، ومليء بصرخات الأطفال».
يذكر أن الدورة 20 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش انطلقت في 24 نوفمبر بمشاركة 75 فيلماً من 36 دولة واختتمت الفعاليات أمس الثاني من ديسمبر.

ومنح المهرجان نجمته الذهبية هذا العام للممثل الدنماركي مادس ميكلسن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)

سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)
الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري بالكونفدرالية غدًا

الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري ...
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة

الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»
شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»

شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»
الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة

الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)

تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ...
المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»

المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»
الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
«نيويورك تايمز»: «إسرائيل» علمت بخطة «طوفان الأقصى» قبل عام

«نيويورك تايمز»: «إسرائيل» علمت بخطة «طوفان الأقصى» قبل عام
جريدة فرنسية: النيجر تقدم خدمتين لروسيا ومهربي المهاجرين إلى ليبيا

جريدة فرنسية: النيجر تقدم خدمتين لروسيا ومهربي المهاجرين إلى ليبيا
«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
استشهاد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية بغزة وعائلته في مجزرة صهيونية جديدة
استشهاد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية بغزة وعائلته في مجزرة ...
شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»
شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
وفاة رائد السريالية الأميركي إليوت إرويت عن 95 عاماً
وفاة رائد السريالية الأميركي إليوت إرويت عن 95 عاماً
تحت شعار «بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم» انطلاق أيام قرطاج المسرحية الـ24
تحت شعار «بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم» انطلاق أيام قرطاج المسرحية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
المزيد
ابنة أوديرزو تسعى لمنع بيع رسم غلاف فيلم «أستيريكس وكليوباترا»
ابنة أوديرزو تسعى لمنع بيع رسم غلاف فيلم «أستيريكس ......
معرض الكويت للكتاب يسدل ستاره بالاحتفاء باليويبل الفضي لسلسلة «إبداعات عالمية»
معرض الكويت للكتاب يسدل ستاره بالاحتفاء باليويبل الفضي ......
المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يختتم فعالياته بفوز «كذب أبيض»
المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يختتم فعالياته بفوز «كذب ......
تحت شعار «بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم» انطلاق أيام قرطاج المسرحية الـ24
تحت شعار «بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم» انطلاق أيام قرطاج ......
وفاة رائد السريالية الأميركي إليوت إرويت عن 95 عاماً
وفاة رائد السريالية الأميركي إليوت إرويت عن 95 عاماً...
المزيد