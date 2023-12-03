المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يختتم فعالياته بفوز «كذب أبيض»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الفيلم المغربي «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير بالجائزة الكبرى «النجمة الذهبية» للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي اختتم دورته العشرين، أمس السبت، في المملكة المغربية.

الفيلم مأخوذ عن أحداث واقعية عاشتها المخرجة، حين ذهبت إلى منزل والديها في مدينة الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى بيت جديد، وينطلق في رحلة استكشافية لأسرار عائلة أسماء، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

ويمزج الفيلم بين الشخصي والعام، من خلال استعراض السياق السياسي العام للمغرب، خلال العقود القليلة الماضية.

وفاز الفيلم في مايو الماضي بجائزة أفضل إخراج في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي، كما رشحه المغرب للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة التي تمنحها سنويا الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما، وعبرت المنور عن فرحتها بهذا التتويج، قائلة إنه «حلم قد تحقق».

أفضل أداء نسائي ورجالي

وذهبت جائزة أفضل أداء نسائي إلى أسيا زارا لاكومدزيا عن دورها في الفيلم الكرواتي «نزهة»، من إخراج أونا كونجاك، فيما حصل دوكا كاراكاس على جائزة أفضل أداء رجالي عن دوره في الفيلم التركي «المهجع» إخراج نهير تونا.

- وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

- جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

- «كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة مناصفة للفيلم الروائي المغربي «عصابات» إخراج كمال الأزرق، والفيلم الوثائقي «باي باي طبريا» للمخرجة الفلسطينية لينا سوالم.

وحصلت السنغالية راماتا تولاي سي على جائزة أفضل إخراج في المهرجان عن فيلم «بانيل وأداما»، وقد أهدت راماتا الجائزة لأفريقيا قائلة «نحن المستقبل».

تكريم المخرج بنسعيدي

كما كرم المهرجان المخرج المغربي فوزي بنسعيدي (56 عاماً) بمنحه النجمة الذهبية تقديراً لإسهاماته في مجال الفن السينمائي.

قدم بنسعيدي ثلاثة أفلام قصيرة وستة أفلام طويلة وفيلماً وثائقياً تلفزيونياً، وتعد أفلامه من أكثر الأفلام المغربية تتويجاً في المهرجانات الدولية، ومنها فيلم «الحافة» الذي أخرجه عام 1997 وحصد 23 جائزة، وكذلك فيلمه الطويل الأول «ألف شهر» الذي نال جائزة لجنة الشباب في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي.

ودخل بنسعيدي عالم السينما قادماً من خلفية مسرحية، حيث تخرج في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط عام 1990، لكن السينما جذبته فوقف خلف الكاميرا مخرجاً وجسد أيضاً بعض الأدوار على الشاشة.

وقال في كلمته إن «المخرج السينمائي لا يمكن أن يكون بمنأى عن مشاكل وضجيج العالم، وهذا الضجيج في وقتنا الراهن فظيع ومؤلم، ومليء بصرخات الأطفال».

يذكر أن الدورة 20 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش انطلقت في 24 نوفمبر بمشاركة 75 فيلماً من 36 دولة واختتمت الفعاليات أمس الثاني من ديسمبر.

ومنح المهرجان نجمته الذهبية هذا العام للممثل الدنماركي مادس ميكلسن.