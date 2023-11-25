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جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 10:54 صباحا
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
جيسيكا تشاستين لدى فوزها بأوسكار أفضل ممثلة في هوليوود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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دعت الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستين، الجمعة، خلال افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي تترأس لجنة التحكيم فيه، إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة في عالم محطّم ومنقسم».

وقالت الحائزة جائزة أوسكار لوكالة «فرانس برس»: «في المرحلة الراهنة، وبمختلف أنحاء العالم، نحتاج إلى فنّ يقول الحقيقة للسلطة، حتى ننهض جميعا»، مبديةً أسفها لأن «العالم الذي نعيش فيه معاً محطم ومنقسم».

وتابعت التي تترأس لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان: «السينما يمكنها التأثير على السلوك من خلال تبديدها الحواجز أوّلاً، وإطلاقها نقاشات مهمة في شأن مواضيع معقّدة مثل العدالة بين الأعراق وانعدام المساواة بين الجنسين، وغيرها من المسائل الثقافية المهمة».

ويتنافس أربعة عشر فيلماً لمخرجين ناشئين، للفوز بـ«النجمة الذهبية»، الجائزة الكبرى في هذا الحدث الذي انطلق 24 نوفمبر، وسيستمر إلى 2 ديسمبر.

تكريم الدنماركي مادس ميكلسن
وتضم لجنة التحكيم، بالإضافة إلى تشاستين، المخرجة البريطانية جوانا هوغ، والممثلة الإيرانية زهراء أمير إبراهيمي، والممثل الدنماركي ألكسندر سكارسغارد.
وقد كرم، خلال مراسم الافتتاح، الدنماركي مادس ميكلسن الذي وصفه الممثل الأميركي ويليم دفو بأنه «ممثل متعدد المواهب، يضفي العمق والذكاء ولمسة خاصة على أدواره»، وسلمه جائزة «النجمة الذهبية».

-تأجيل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بسبب الجائحة
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وسيقابل دفو الجمهور المغربي خلال جلسة مُرتقبة ضمن فعاليات المهرجان، وكذلك سيفعل المخرج الروسي أندريه زفياغوينستسيف، والممثلة تيلدا سوينتون، والممثل فيغو مورتنسن.

وستُعرض خلال المهرجان مجموعة من الأفلام خارج إطار المسابقة الرسمية، بينها «كورو أوتلار اوستون» (2023) للمخرج التركي نوري بيلغي جيلان، و«لا كيميرا» (2023) للمخرجة الإيطالية أليس روراكر، ونسخة مُحدّثة من فيلم «المخدوعون» (1972) للمخرج المصري توفيق صالح.

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