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وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 10:43 صباحا
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
الممثلة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس على السجادة الحمراء لمهرجان مراكش السينمائي الدولي في 25 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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لقى فيلم وثائقي يستعيد محطات رئيسية في حياة الممثلة الفرنسية الفلسطينية هيام عباس، أمس السبت، في مهرجان مراكش الدولي للسينما حيث يشارك في المنافسة، صدى لافتاً على خلفية العدوان  الصيهوني على غزة.

ووسط تصفيق حار، هتف الجمهور المغربي الحاضر بعبارة «تحيا فلسطين» بعد عرض فيلم«باي باي طبريا» الذي أخرجته ابنة هيام عباس، الفرنسية الجزائرية لينا سويلم، بحسب وكالة «فراانس برس».

هذا الفيلم الوثائقي «يفتح آلام الماضي» ليعكس الخيارات الحياتية الصعبة التي تواجهها هيام عباس ونساء من عائلتها، متخذاً نقطة البداية من النكبة الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل عام 1948 وما رافقها من تهجير ونفي.

وقالت لينا سويلم إن «القصص التي ترويها هاتيك النسوة في هذا الفيلم لا تتمحور فقط حول التنقل بين امرأة وأخرى، أو من ابنة إلى أمها، أو من أم إلى ابنتها»، بل إنها «تنقل قصة أشخاص محرومين من هويتهم»، إذ هُجّرت عائلة هيام عباس قسراً عام 1948 من طبريا إلى دير حنا، على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً إلى الشمال الغربي، وهو ما يرويه الفيلم من خلال العديد من الأرشيفات الشخصية.

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وأضافت لينا سويلم «نحارب محو (الهوية) من خلال قصصنا، وهذه الصور تشكل دليلاً على وجودٍ يجري إنكاره»، لافتة إلى أنها تفكر «في سكان غزة الذين هم في الواقع أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين، الذين يحاولون مثل سائر البشر أن يجدوا مكاناً لهم في العالم».

وهيام عباس، المولودة عام 1960 في شمال فلسطين، هاجرت في ثمانينات القرن العشرين إلى لندن ثم إلى باريس، مدفوعة برغبتها في دخول مجال السينما، وأدت عباس أدواراً كثيرة خلال مسيرتها الطويلة، أبرزها في «العروس السورية» لإران ريكليس 2004، و«ميونيخ» لستيفن سبيلبرغ 2005، «الجنة الآن لهاني أبو أسعد 2005، والمسلسل الأميركي «ساكسيشن» 2018.

 ترشيح لجائزة الأوسكار
يشار أن عرض هذا الفيلم المقرر طرحه في صالات السينما الفرنسية خلال الربيع المقبل، والذي يمثل فلسطين في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2024، في مراكش وقع خاص بفعل توقيته بموازاة الحرب الصهيونية على قطاع غزة، والتي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وقالت عباس للجمهور في مهرجان مراكش الذي يقام في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر «لقد قلتُ لنفسي إنه لا ينبغي أن أكون عاطفية أكثر من اللازم، ولكن من الصعب علينا، نحن الفلسطينيين، ألا نكون كذلك».

فعالية رصينة بلا احتفالات
ومن الأمور اللافتة خلال الدورة العشرين لهذا المهرجان، إلغاء العروض التقليدية في ساحة جامع الفنا، بسبب الرغبة في تنظيم فعالية «رصينة بلا احتفالات» بسبب الحرب على غزة، بحسب المنظمين.

وقد ألغى المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي مشاركته المقررة أساساً في المهرجان هذا الأسبوع، «لأسباب شخصية»، بحسب المصدر نفسه.

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