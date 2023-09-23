«باي باي طبريا» يمثّل فلسطين في أوسكار 2024

القاهرة - بوابة الوسط

رشّحت وزارة الثقافة الفلسطينية فيلم «باي باي طبريا» للمخرجة لينا سويلم، لتمثيل فلسطين رسمياً عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز «الأوسكار» في دورتها السادسة والتسعين للعام 2024.

جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها الوزارة، وهي الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار»، وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووقع الاختيار على فيلم «باي باي طبريا»، الذي شهد عرضه العالمي الأول في «مهرجان البندقية السينمائي الدولي» في دورته الثمانين خلال شهر سبتمبر 2023، تبعه العرض الثاني في «مهرجان تورنتو السينمائي الدولي» في دورته الثامنة والأربعين في الشهر ذاته.

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ويتناول الفيلم في إطار وثائقي خاص رحلة بحث تقوم بها المخرجة في جذورها وهويتها مسلطة الضوء على ماهية العائلة والوطن من خلال قصة إنسانية عالمية تدور حول الفقدان والحنين، حيث تغادر هيام عباس قريتها الفلسطينية لتحقق حلمها بأن تصبح ممثلة في أوروبا، تاركة وراءها والدتها وجدتها وشقيقاتها السبع.

الفيلم الثاني للمخرجة بعد «جزائرهم»

يُذكر أن فيلم «باي باي طبريا» هو الفيلم الطويل الثاني للمخرجة بعد فيلمها الأول «جزائرهم» 2020، الذي تنافس وحصل على جوائز في مهرجانات سينمائية إقليمية وعالمية، كما شارك الفيلم في الدورة الـ80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في فئة «أيام فينيسيا»، كما حاز على جائزتين لمرحلة ما بعد الإنتاج في مهرجان أيام عمان لصناع الأفلام.

وبهذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بستة عشر فيلماً لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقاً) منذ العام 2003 وحتى اليوم.