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الفلسطيني علي سليمان عضو لجنة تحكيم مهرجان «البحر الأحمر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 11:20 صباحا
الفلسطيني علي سليمان عضو لجنة تحكيم مهرجان «البحر الأحمر»
الممثل الفلسطيني علي سليمان (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلن مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» مشاركة النجم الفلسطيني علي سليمان في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بدورته الثانية (1-10 ديسمبر)، إلى جانب المخرج الأميركي أوليفر ستون، الممثلة المصرية نيللي كريم، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغواشفيلي.

علي سليمان هو الممثل العربي الأكثر انتشارًا في صناعة السينما العالمية سواء من خلال المشاركة في أفلام عالمية لمخرجين كبار، أو بأفلام عربية نافست في المسابقات الرسمية لكبرى المهرجانات العالمية، انتهى سليمان أخيرًا من تصوير دوره في أحدث أفلام المخرج الأميركي تيرانس ماليك «The Way of the Wind»، وفقا لبيان.

وأحدث أعماله هو فيلم «The Swimmers» للمخرجة سالي الحسيني الذي افتتح الدورة 47 من مهرجان «تورنتو»، وشارك في الدورة 44 من مهرجان «القاهرة»، وبدأ عرضه على منصة «نتفليكس» كأحد أعمالها الأصلية.

تتضمن مسيرة سليمان أكثر من 50 فيلمًا تعاون فيها مع مخرجين ومنتجين مرموقين من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة، بدأت بالمشاركة في بطولة «الجنة الآن» (2005) للمخرج هاني أبو أسعد، وهو أول فيلم فلسطيني يرشح لجائزة الأوسكار والفيلم العربي الوحيد الفائز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية العام 2006، كما تعاون مع المخرج البريطاني ريدلي سكوت بفيلم «Body of Lies» في 2008، والأميركي بيتر بيرغ في The Kingdom» (2007)» وLone» Survivor» (2013)، والفلسطيني إيليا سليمان في فيلم «إن شئت كما في السماء» الذي فاز بجائزتين من مهرجان «كان السينمائي» 2019.

- «صالون هدى» الفلسطيني يشارك في «تورنتو السينمائي الدولي»

وفي 2021 كان سليمان هو الممثل العربي الأكثر تواجدًا في المهرجانات الدولية، بفيلمي «صالون هدى» للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في مهرجان «تورنتو»، و«فرحة» للمخرجة الأردنية دارين سلام الذي مثل الأردن في جائزة أوسكار أفضل فيلم روائي طويل دولي، و«النهر» للمخرج والمؤلف اللبناني غسان سلهب في مهرجان «لوكارنو».

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