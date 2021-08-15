«صالون هدى» الفلسطيني يشارك في «تورنتو السينمائي الدولي»

مشهد من فيلم «صالون هدى» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة الدورة الـ46 من مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» بكندا، اختيارها الفيلم الفلسطيني «صالون هدى» للمخرج هاني أبو أسعد للمنافسة على جوائز المهرجان، حيث يشارك في قسم «Platform»، وهو القسم المهتم بعرض أفلام المخرجين المميزين في السينما العالمية، وتقام فعاليات الدورة المقبلة خلال الفترة من 9 وحتى 18 سبتمبر.

فيلم «صالون هدى» مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى «هدى»، تتردد أم شابة تدعى «ريم» على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب «هدى»، التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على «ريم» أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

«نادرًا ما أجد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية تحتوي على تناقضات. صالون هدى فيلم تملؤه التناقضات التي تتشابك معًا بطريقة دقيقة، ثم تبدأ في التوافق مثل التروس الرئيسية داخل الساعة، وفي النهاية تقوِّي بعضها البعض خلال التحامها. على الرغم من وجود وظائف وأجندات مختلفة، إلا أنهم جميعًا يعملون لنفس الهدف: التشويق»، هكذا صرح المخرج هاني أبو أسعد.

الفيلم من بطولة علي سليمان، منال عوض، ميساء عبد الهادي، وإنتاج «H&A Production» (هاني أبو أسعد وأميرة دياب)، و«فيلم كلينك» (محمد حفظي)، إنتاج مشترك بين «MAD Solutions» (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، و«Lagoonie Film Production» (شاهيناز العقاد).