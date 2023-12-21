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أسعار تذاكر الدخول إلى الأكروبوليس سترتفع في العام 2025

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 10:40 صباحا
أسعار تذاكر الدخول إلى الأكروبوليس سترتفع في العام 2025
سائحون يلتقطون صوراً أمام معبد البارثينون خلال زيارتهم موقع أكروبوليس الأثري في أثينا، 14 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الثقافة لينا ميندوني الأربعاء أن تذاكر الدخول إلى الموقع الأثري الأشهر في اليونان الأكروبوليس ستشهد ارتفاعا كبيرا في العام 2025 إذ سيرتفع سعر التذكرة إلى 30 يورو مقابل 20 يورو حاليا، وكان ينخفض خلال فصل الشتاء إلى عشرة يوروهات.

وأشارت ميندوني في حديث عبر إذاعة «سكاي»، إلى إن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع أبريل 2025، حسب وكالة «فرانس برس».

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ووافق المجلس الأثري الوطني الثلاثاء بالإجماع على الزيادة العامة في أسعار التذاكر في نحو 350 موقعا أثريا ومتحفا في اليونان، موضحا أن الزيادات الأخيرة كانت قبل خمس سنوات وأن الأسعار الراهنة منخفضة جداً مقارنة بمعدل الأسعار الأوروبي.

الدخول مجاني للزوار دول الاتحاد الأوروبي
وسيبقى دخول المواقع مجانياً للزوار المتحدرين من إحدى دول الاتحاد الأوروبي والذين لا تتخطى أعمارهم 25 عاماً، ولمَن هم من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل.

يعد الأكروبوليس الموقع الأثري الأكثر شعبية في اليونان، إذ زاره أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العام الماضي.

وأغلق هذا الموقع أبوابه الثلاثاء بعدما قرر حرّاسه الإضراب لـ24 ساعة احتجاجاً على خطة ترمي إلى تسليم مهمة التدقيق بتذاكر الدخول لمقاولين من القطاع الخاص.

وأشار اتحاد حراس الآثار اليوناني إلى أن وزارة الثقافة أنهت الشهر الماضي مناقصة مدتها عامان لإسناد العمل إلى موظفي القطاع الخاص اعتبارا من العام 2024.

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