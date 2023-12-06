الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يحصل على جائزة الخلال الذهبي

القاهرة - بوابة الوسط

تحصّل الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» للمخرج محمد مصلي على جائزة الـخـلال الذهبي، لأفضل فيلم وثائقي بـالمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بـ«مدنين» ‎بدورته التاسعة.

وسبق أن عُرض الفيلم بالمسرح الوطني مصراتة في يونيو الماضي قبل أن ينتقل للمشاركة بخمس مهرجانات مختلفة، بحسب صفحة المخرج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن هذه المهرجانات التي شارك بها الفيلم، مهرجان عنّابة بالجزائر، ومهرجان سينما المرأة والطفل بسلطنة عمان، ومهرجان الفيلم القصير بصفاقس، ومهرجان إيران الدولي للأفلام الوثائقية، فيما كانت محطّته الخامسة والأخيرة بهولندا، للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان (MENA) للأفلام.

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ويناقش الفيلم غياب سيادة القانون في ليبيا مُستخدماً أربع قصص مُختلفة تتقاطع فيما بينها لتُبيّن القصور القانوني وغياب فعالية القانون في ليبيا.

مصلي يوجه الشكر لفريق العمل

وهنأ المخرج محمد مصلي في منشور على صفحته الخاصة بـ«فيسبوك»، «مبروك لكل فريق العمل: مدير التصوير ومونتاج محمد القصيّر، ومصممي البوستر عبدالله هدية (الإنجليزي) يحيى المقدمي (العربي)، وترجمة هناء الغزال، ومساعدة مخرج نهلة بن صالح، والمنتجة عايده بعيو» وأشاد بدور الداعمين: «منظمة جسـور العـدل للمساعـدة القانونية، ومشروع (SHARP) التابع لــ(European Union in Libya)، والاتحاد الأوروبي في ليبيا».

وتابع مصلي «تحياتي لمدير المهرجان السيد محمد ثابت الذي يبذل مجهودا كبيرا كي يُقام هذا المهرجان كل سنة، وشكر خاص لـلمنسقة العامة للمهرجان عزيزة الشلاخي والتي باتصال فيديو منها أبلغتني بالخبر، وقامت بالاتصال لحضور جزء من الختام».

وأضاف المخرج الليبي الشاب «شكر خاص للسيد رياض البشير مدير البرمجة للمهرجان، شخصيات رائعة من إمكانات بسيطة تقدم شيئًا سيبقى للأجيال القادمة، مُبارك لشركتي أفلام كُنّاشة وأفلام مصلي (Masli Films) هذا الإنجاز الأول».