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ثلاثة أفلام ليبية تشارك في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 02:10 مساء
ثلاثة أفلام ليبية تشارك في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر (صور)
شعار مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، والأفلام الليبية المشاركة. (صفحة دروج على فيسبوك)
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أعلنت إدارة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر عن مشاركة ثلاثة أفلام ليبية في مسابقته الرسمية، اثنان من الأفلام المشاركة تأتي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية وهما «حقوق تائهة، وأصدقاء الجبل»، والثالث ضمن فئة الأفلام الروائية وهو فيلم «أثر».

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الرابعة للمهرجان في الثالث من شهر نوفمبر القادم وتستمر حتى التاسع من ذات الشهر، برعاية وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية د.صورية مولوجي.

وأعلنت إدارة المهرجان في بيان أن اللجنة الفنية اختارت حوالي 60 فيلما من بين 2000 مقدمة للمشاركة في مختلف أقسام المسابقات الرسمية للطبعة الرابعة للمهرجان المزمع تنظيمها من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل بالمسرح الجهوي عزالدين مجوبي في عنابة وذلك للتنافس على الجائزة الكبرى «الغزالة الذهبية»، وفقا للموقع الرسمي المهرجان (AMFF).

غياب سيادة القانون في «وثائقي» محمد مصلي
يتناول فيلم «أصدقاء الجبل» الوثائقي للمخرج محمد القصيّر جهود شباب منظمة أصدقاء الجبل الهادفة لزيادة الغطاء النباتي، والحفاظ عليه والحد من تأثير تغير المناخ على البيئة، فيما يروي فيلم «أثر» للمخرج فرج معيوف قصة جندي يصارع للبقاء على قيد الحياة.

وفيلم «حقوق تائهة» وهو الثالث للمخرج الليبي محمد مصلي بعد فيلميه «حدّاد تاورغاء 2021» و«إلى المجلس 2023»، إدارة تصوير محمد القصيّر ومساعد إخراج نهلة علي صالح.
وهذه هي أولى مشاركاته الدولية في المسابقة الرسمية لمهرجان عناية لسينما البحر الأبيض المتوسط.

في تصريح لـ«بوابة الوسط» قال مخرج الفيلم «حقوق تائهة» محمد مصلي إن «الفيلم أتى ضمن حملة توعوية أقامتها منظمة جسور العدل للمساعدة القانونية في إطار مشروع «شارب» الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في ليبيا»، وأضاف أن الفيلم إنتاج مشترك مع شركتي أفلام كناشة وأفلام مصلي ومنظمة جسور العدل للمساعدة القانونية في مصراتة بإشراف رئيستها عايدة بعيو.

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الفيلم يعرض أربع قصص إنسانية وقانونية من الواقع الليبي، منها ذوي الإعاقة وحق التعايش، والعرف الاجتماعي وكيف أن الضحية لا تأخذ حقها الصحيح غالبا، وهناك أيضا قضية بطء سير المحاكم وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وغيرها، وآخرها المهجرون بسبب الحروب الأهلية في ليبيا».

المخرج التركي نوري جيلان رئيس لجنة التحكيم
ويترأس لجنة التقييم بالمهرجان المخرج التركي نوري بليج جيلان، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان «كان» عام 2014 في فرنسا، والمرشح لمنافسات الأوسكار هذا العام.

وقال محمد علال محافظ مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي إن «مشاركة أسماء كبيرة في الساحة السينمائية العالمية تمثل إضافة كبيرة للمهرجان، و تدفعنا لفرض أنفسنا في المهرجانات البارزة في المنطقة مستقبلا»، وأكد أن بليج تلقى الدعوة بكل سرور، وأضاف علال أن «ذلك يعكس أهمية و قيمة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي قرر العودة برؤية جديدة».

المخرج الليبي وأحد أبطال فيلم «حقوق تائهة» في كواليس العمل. (بوابة الوسط)
المخرج الليبي وأحد أبطال فيلم «حقوق تائهة» في كواليس العمل. (بوابة الوسط)
أبطال فيلم «حقوق تائهة» في كواليس العمل. (بوابة الوسط)
أبطال فيلم «حقوق تائهة» في كواليس العمل. (بوابة الوسط)
لقطة من الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة». (بوابة الوسط)
لقطة من الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة». (بوابة الوسط)
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