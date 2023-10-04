«الفنان بين الذات والإنسانية».. المؤتمر الأول للفنون والإعلام بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم التقني والفني عن تنظيم «المؤتمر الدولي الأول للفنون والإعلام» بعنوان «الفنان بين الذات والإنسانية»، تحت إشراف وزارة التعليم التقني والفني بطرابلس في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر القادم.

يقام المؤتمر بتنظيم من المنتدى الدولي لعلوم وتقنيات الفنون البصرية والإعلام، بمشاركة أكثر من ثمانية دول عربية وأوروبية، ويشتمل المؤتمر على إقامة العديد من النشاطات العلمية والفضاءات المفتوحة، كما يتضمن إقامة مؤتمر علمي يشارك به أعضاء هيئة التدريس والبُحاث والمعيدين الليبيين وغير الليبيين، وفقا لموقع وزارة التعليم التقني والفني - ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويتناول المؤتمر محاور علمية تواكب الحداثة في التعليم العالي في مجالات الفنون والإعلام، منها دور الذكاء الصناعي في التعليم العالي، وعالم الصوتيات والمرئيات، والإعلام والصحافة.

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ويعتبر هذا المؤتمر تظاهرة علمية متميزة تقام لأول مرة في ليبيا، وسيتوّج بإصدار مرجع شامل لكل الأنشطة والأحداث التي سيستضيفها طوال مدة انعقاده.

أهداف المؤتمر تتمثّل في

- تعزيز دور التعليم التقني في خدمة المجتمع وحل مشكلاته وتلبية احتياجاته باستخدام وسائل الإعلام.

- تحقيق التواصل بين الأكاديميين والباحثين في مجال الفنون والإعلام، وتعزيز التواصل والشراكات العلمية بينهم.

- تشجيع المبادرات والتجارب الناجحة التي تهتم بالفنون والإعلام، والعمل على توظيفها في بناء المجتمع.

- معرفة جهود الدول والمؤسسات التعليمية والتقنية في تنمية الكوادر التقنية في مجال الفنون والإعلام.

- الكشف عن واقع الفنون والإعلام في ليبيا والعالم العربي وأبرز التحديات التي يواجهها.

- بحث القضايا والموضوعات التي تتعلق بالفنون والإعلام في مختلف التخصصات والمهن.

- رصد التطورات التقنية في مجال الذكاء الصناعي وتوظيفها في مجال الفنون والإعلام.

- مواكبة التحولات الرقمية وأثرها في إعداد الكوادر التقنية في مجال الفنون والإعلام.

محاور المؤتمر:

المحور الأول: محاور الفنون البصرية والسمعية

- الآفاق التطبيقية للفنون في التعليم التقني.

- الفن وعلاقته بالقيم الجمالية.

- المعايير الفنية في القراءة النقدية للعمل الفني.

- الفن وهوية الانتماء.

- التشكيل التعبيري في العمل الفني.

- الفنون ودورها في الرفع بالذوق الفني والجمالي للمجتمع.

- التموقع والاغتراب في التشكيل العربي المعاصر.

المحور الثاني: التراث الفني بين الأصالة والمعاصرة.

- الخامات الصناعية وإعادة تدويرها في صناعة المنتج الفني.

- السمات الفنية التعبيرية في العمارة العربية.

- الهوية والعولمة في مجال الفنون.

- الفن ودوره في صياغة الهوية الفنية.

- تأثير البرمجيات الحديثة والذكاء الصناعي على صناعة العمل الفني.

محاورالإعلام

المحور الأول: الإعلام والتعليم التقني «الأدوات والتأثير».

- مخرجات التعليم التقني وانعكاسها على واقع عمل المؤسسات الإعلامية.

- استخدام التقنيات الإعلامية لتطوير البرامج التدريبية في مجالات التعليم التقني.

- التقنيات الحديثة ودورها في سرد القصص الرقمية وصحافة البيانات.

- تكنولوجيا الاتصال ودورها في صناعة وسائل الإعلام.

- تطبيقات وتقنيات الإعلام الجديد في والتعليم.

المحور الثاني: الإعلام الرقمي والتطورات الحديثة:

- تأثير التكنولوجيا الحديثة في الإعلام المعاصر.

- تأثير التقنيات الحديثة على أخلاقيات العمل الإعلامي.

- الضوابط التشريعية والأبعاد القانونية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

- الرقمية في المؤسسات التعليمية العربية ومدى مواكبة المؤسسات التعليمية لها.

- تطبيقات الذكاء الصناعي في مجال الإعلام العربي وتحدياته.

شروط المشاركة:

- أن يقوم البحث على الأسس العلمية المتعارف عليها، من حيث البناء والتكوين والإنشاء واللغة العلمية الدقيقة.

- تخضع البحوث للتحكيم العلمي الدقيق، ومدى التزام البحوث بمحاور المؤتمر.

- يرسل ملخص البحوث، ونبذة عن السيرة العلمية للباحث على أن يكون ضمن محاور المؤتمر.

- ترسل البحوث مطبوعة على ملف(word)، على أن تكون البحوث باللغة العربية بحجم خط 14 بنوع (Traditional Arabic)، والبحوث باللغة الإنجليزية فتكون بحجم خط 12 نوع (Times New Roman) وعدد صفحات البحث 25 صفحة كحد أقصى.

- لا تُقبل البحوث التي قُبلت في مؤتمرات علمية سابقة, أو نُشرت في مجلات علمية.

- لا يعاد البحث إلى صاحبه، سواء نشر في المؤتمر أم لم ينشر.

- يجري قبول البحوث المشتركة (متعددة المؤلفين)، على ألا تزيد عن ثلاثة باحثين.

- ترسل ملخصات البحوث عبر الموقع الإلكتروني Email: [email protected] في موعد أقصاه 2 نوفمبر 2023، على أن لا تتجاوز الملخصات (300-500) كلمة.

- الرد على قبول الملخصات يوم 6 نوفمبر 2023، وآخر موعد لتسلّم البحوث 7 ديسمبر 2023.

- التواصل عبر «واتساب» 00218913900440.

- يمكن للباحثين من خارج ليبيا عرض البحث عن طريق تقنية التحاضر المرئي عبر الإنترنت «تسجيل صوتي أو مباشر».

- ويمنح الباحث شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي.