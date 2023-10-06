«حلقات القودية» في المسابقة الرسمية لأفضل خمس مسلسلات

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت إدارة مهرجان أفلام صناع الإعلام الحضري (UMFF) مسلسل «حلقات القودية (قصة جوديا)» للمخرج الليبي مؤيد زبطية في المسابقة الرسمية لأفضل خمس مسلسلات هذا العام، وهي أربعة مسلسلات أميركية ومسلسل ليبي.

كما اختارت إدارة المهرجان عرض الحلقات في مسرح «باثي توشينسكي» أحد كبريات صالات العرض الأوروبية. ضمن فعاليات مهرجان «أربان» في دورته الثانية والعشرين لصناع الميديا.

وجاء في بيان إدارة المهرجان «تهانينا للاختيارات الرسمية للمهرجان الثاني والعشرين لأفلام صانعي الإعلام الحضري (UMFF) الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر 2023 في مقاطعة جوينيت ومترو أتلانتا، جورجيا».

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وأضاف البيان، أنه سيجري بث جميع المشاريع المرئية المتنافسة على موقع (UrbanFlixToGo.com) لمدة 30 يومًا بدءًا من 9 أكتوبر 2023.

ويذكر أن حلقات «حكاية القودية» فازت بجائزتين،هما أفضل سينماتغورافي وأفضل إخراج.

القائمة الرسمية للمسلسلات

- 3 فئران عمياء، المخرجة ليتيا سولومون، الولايات المتحدة.

- رحلة شاملة، المخرج بوبي بروم، الولايات المتحدة.

- رئيس، المخرجون إل ري، سينس هيرنانديز، الولايات المتحدة.

- الهجين، الحلقة الثانية، المخرج رونالد كرومارتي ،الولايات المتحدة.

- قصة جوديا، المخرج مؤيد زبطية، ليبيا.

- دليل الرجل الأسود للسفر حول العالم - ميديلين كولومبيا،المخرج ماركيز ويلسون، الولايات المتحدة.