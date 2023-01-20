الانتهاء من تصوير المسلسل المصري- الليبي «في الهوى سوى»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

أعلن الفنان الليبي عبد الباسط الجارد، اليوم الخميس، الانتهاء مسلسل «في الهوى سوى» بمصر، وهو عمل مصري ليبي مشترك يعرض خلال شهر رمضان المقبل، ويتناول العلاقة الاجتماعية بين الشعبين.

والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار عبد الباسط الجارد، وإخراج المصري حسن السيد، وإنتاج شركة «رمسيس المصري».

أبطال مسلسل «في الهوى سوى»

وقال الجارد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المسلسل سيكون جاهزًا للعرض خلال شهر رمضان القادم، ويتناول العديد من الموضوعات والمواقف بشكل فكاهي ساخر، ويقدمه نخبة من الفنانين من مصر وليبيا منهم: «محمد عبد الجواد وشريف خير الله وحامد شرابي وإكرامي هجرس وإنجي شرف وشيماء نصار وعمرو يسري، ومن ليبيا عبد الباسط الجارد، وعيد سعيد، وخلود نافع، وعبد السلام الهواري، وحنان سرحان، وسومة محمد».

- «في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

قصة مسلسل «في الهوى سوى»

وأضاف أن المسلسل اجتماعي كوميدي، يتناول العلاقة الاجتماعية بين المصريين والليبيين والنسب بينهم، بالإضافة إلى معالجة قضية التهريب، ويناقش قضايا التهجير ونزوح الليبيين إلى مصر، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية مهرب بين البلدين .

مشاهد من تصوير المسلسل المصري- الليبي «في الهوى سوى» (بوابة الوسط)

مشاهد من تصوير المسلسل المصري- الليبي «في الهوى سوى» (بوابة الوسط)

مشاهد من تصوير المسلسل المصري- الليبي «في الهوى سوى» (بوابة الوسط)

مشاهد من تصوير المسلسل المصري- الليبي «في الهوى سوى» (بوابة الوسط)

مشاهد من تصوير المسلسل المصري- الليبي «في الهوى سوى» (بوابة الوسط)

مشاهد من تصوير المسلسل المصري- الليبي «في الهوى سوى» (بوابة الوسط)