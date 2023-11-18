نتائج منتدى سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي التاسع

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع المشاركون في منتدى سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي التاسع «منتدى الثقافات المتحدة» من رؤساء وأعضاء الوفود الرسمية الأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية، والمجتمع المهني في مجال الثقافة، بيانا يهدف إلى تشكيل بنية تحتية دولية مشتركة ضرورية لدعم قطاعات الثقافة والفنون الوطنية للدول المشاركة في المنتدى، فضلاً عن ضمان تطوير تعاونها الثقافي متعدد الأوجه.

وجاء البيان نتيجة أعمال المنتدى الثقافي الذي أقيمت فعالياته في مدينة بطرسبرغ في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2023.

ونص البيان كما أورده موقع «ثقافة موحدة» الروسي:

«استنادا إلى تعريف الثقافة كمفهوم لا يشمل الفن والأدب فحسب، بل يشمل أيضا أساليب الحياة وحقوق الإنسان الأساسية ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات.

وإذ نشدد على ضرورة الاعتراف بالثقافة باعتبارها منفعة عامة عالمية، وإذ نؤكد أن الثقافة هي أهم عامل في التنمية الوطنية، وتشكل إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال والاختيار السيادي لنموذج التنمية،

وإذ نرى أن النظام العالمي الحديث المتعدد الأقطاب، الذي تشارك بلداننا وشعوبنا في عملية تشكيله، يقوم على التنوع الثقافي والحضاري، واحترام التقاليد، والحفاظ على الهوية الثقافية.

وإذ نسعى إلى الحفاظ على التراث الثقافي العالمي وتعزيزه، وهو أمر لا يمكن تصوره دون احترام ورعاية المساهمة الثقافية لكل شعب يسكن كوكبنا.

وإذ نؤكد من جديد الطابع العالمي الدائم والإمكانات الإبداعية لوثائق الأمم المتحدة الأساسية في مجال الثقافة، بما في ذلك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورغبة في مضاعفة الجهود الوطنية والمتعددة الأطراف لتطوير التعاون متعدد الأوجه في مجال الثقافة والفن.

نؤكد أن شعوب الدول المشاركة في المنتدى تشهد بشكل كبير: بعواقب عدم المساواة في الوصول إلى السلع والخدمات الثقافية في ظل النظام العالمي الحالي للتجارة في السلع والخدمات الثقافية، وتأثير إفقار التنوع اللغوي، ولا سيما على شبكة الإنترنت، والعواقب الأخرى للفجوة الرقمية، وزيادة تسييس مجال الثقافة والفن سواء داخل عدد من البلدان أو على الساحة الدولية، والتأثير السلبي للعقوبات التي تؤثر على المجال الثقافي وتؤدي إلى محدودية الوصول إلى أعمال التراث الثقافي العالمي، وحظر الأنشطة الثقافية والإبداعية باللغة الأصلية، ومقاطعة الشخصيات الثقافية على أسس عرقية ولغوية، ودعماً لحقوق المواطنين والشعوب في التمتع بالفنون والمشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى التراث الثقافي العالمي،

فإننا ندعو إلى:

تطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون بروح من الانفتاح، على أساس التقاليد الثقافية الوطنية، واحترام تنوع أنظمة القيم للدول والشعوب.

معارضة فرض القيم الزائفة للثقافة الجماهيرية، التي تخلق مخاطر ذات تأثير مدمر على الحفاظ على السيادة الثقافية للبلدان والتنمية التدريجية للثقافات الوطنية؛

مقاومة استخدام الأساليب الأحادية غير القانونية في مجال الثقافة والفن في شكل عقوبات ومقاطعات وحظر وإلغاءات لأسباب عرقية وإثنية ولغوية.

استغلال الفرص الوطنية والمتعددة الأطراف لإدانة ومنع المقاربات في مجال الثقافة والفن القائمة على العنصرية وكراهية الأجانب والهيمنة الثقافية، فضلاً عن أي نظريات وممارسات أخرى تعلن تفوق أو حصرية الشعوب الفردية.

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ونعرب عن استعدادنا إلى:

تشكيل بنية تحتية دولية مشتركة ضرورية لدعم قطاعات الثقافة والفنون الوطنية للدول المشاركة في المنتدى، وكذلك ضمان تطوير تعاونها الثقافي متعدد الأوجه.

ولتحقيق هذا الغرض، يجب تنفيذ مبادرات وفعاليات ومشاريع محددة في مجال تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية المستدامة (المهرجانات، والمعارض، والأنشطة السياحية، والجوائز والتدريب في التخصصات الإبداعية وتبادل الخبرات في المجال ذي الصلة، وما إلى ذلك).

وإنشاء مؤسسات وهياكل مشتركة لهذا الغرض (الأكاديميات، والاتحادات الإبداعية، ووكالات التصنيف، ودور المزادات، وما إلى ذلك) بمشاركة قدرات الهيئات الحكومية الوطنية والمجتمع المدني والمستثمرين من القطاع الخاص».