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وزيرة الثقافة الروسية: تخصيص منح دراسية في مجال الثقافة والفنون للطلاب الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 08:41 مساء
وزيرة الثقافة الروسية: تخصيص منح دراسية في مجال الثقافة والفنون للطلاب الليبيين
الوزيرة الروسية ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. 18 نوفمبر 2023 .(فيسبوك)
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أبدت وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا، استعدادها منح الطلبة الليبيين فرص للتدريب وتخصيص المنح الدراسية في مجال الثقافة والفنون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الروسية ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي، اليوم السبت، وفقا لصفحة الوزارة على «فيسبوك».

وزيرة الثقافة تشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الثقافي
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 الاحتفال بمرور 70 سنة على العلاقات الليبية الروسية
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الثقافة والفنون، وسبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وإمكانية توقيع برنامج تنفيدي للتعاون الثقافي والفني يتضمن الاحتفال بمرور 70 سنة على العلاقات الليبية الروسية عام 2025.

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوي في منتدى سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي التاسع «منتديات الثقافات المتحدة»، المقام في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.

حملت الجلسة عنوان «السيادة الثقافة كأساس لهوية الدولة»، وشارك فيها 30 وزيرا للثقافة، ومسؤولون ورؤساء منظمات دولية، وقادة لمؤسسات ثقافية كبرى، إلى جانب شخصيات عامة وخبراء بارزين في مجال التعاون الثقافي الدولي من 70 دولة.

وأشار موقع «ثقافة موحدة» الروسي إلى أن الحاضرين وقعوا في سان بطرسبرغ إعلانا موجها إلى تشكيل البنية التحتية الدولية العامة اللازمة لدعم الصناعات الوطنية للثقافة والفنون في البلدان المشاركة في المنتدى، فضلا عن ضمان تطوير تعاونها الثقافي متعدد الأوجه.

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