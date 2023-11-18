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وزيرة الثقافة تشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الثقافي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 06:11 مساء
وزيرة الثقافة تشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الثقافي
زيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي، في الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوي في منتدى سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي التاسع، في 17 نوفمبر 2023 (فيسبوك)
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شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوي في منتدى سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي التاسع «منتديات الثقافات المتحدة»، المقام في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.

حملت الجلسة عنوان «السيادة الثقافة كأساس لهوية الدولة»، وشارك فيها 30 وزيرا للثقافة، ومسؤولون ورؤساء منظمات دولية، وقادة لمؤسسات ثقافية كبرى، إلى جانب شخصيات عامة وخبراء بارزين في مجال التعاون الثقافي الدولي من 70 دولة، وفقا لصفحة وزارة الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت توغي خلال كلمتها في الجلسة «أنها أتت من بلد عربي إسلامي في أفريقيا، يشترك في ثقافته مع شعوب كثيرة في العالم تقوم على أساس التعارف الثقافي الإنساني كما ورد في القرآن الكريم (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)» صدق الله العظيم.

توغي: غزة تمر بما عانته سانت بطرسبرغ في الحرب العالمية 
وأكدت على خطورة الأوضاع الراهنة في العالم ودور «الثقافة» في حلها، «جدير بنا ونحن هنا من مختلف بقاع العالم في مدينة سانت بطرسبرغ أن نتذكر ما عانته من محن وأهوال جرّاء الحرب العالمية الثانية، وهو ما تقاسيه اليوم غزة وفلسطين وهي أمور خطيرة تهدد أمن وسلام العالم، ولن تحل جميعا إلا من خلال ثقافة إنسانية تحترم كل إنسان في كل مكان وتتجاوز عصور العنصرية والعدوانية».

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وأشارت أنه وبالنظر لما ينطوي عليه العالم من مشاكل وتحديات وحروب فلا مخرج من ذلك كله سواء إعمال العقل.

ويعد المنتدى ملتقى هاما للثقافات والحضارات، من كافة أنحاء العالم حيث يبحث فيه المختصون أهم المشاكل الثقافية التي يوجهها المشهد الثقافي المعاصر حول العالم، ويحضر إلى بطرسبورغ كل عام منذ سنة 2012 مئات المثقفين والأكاديميين الذين يمثلون مختلف بلدان العالم.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى سلسلة من الفعاليات بمشاركة عدد كبير من المثقفين والمبدعين في روسيا من خبراء مخرجين وموسيقيين وممثلين.

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