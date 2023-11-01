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وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 06:00 مساء
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
تظاهرة ثقافية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في 31 أكتوبر 2023(فيسبوك)
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شاركت وزراة الثقافة والتنمية المعرفية، أمس الثلاثاء، في «التظاهرة الثقافية لدعم فلسطين»، والتي نظمتها جمعية الدعوة الإسلامية، بساحة مسجد الجمعية بطرابلس.

 أكد د. عبدالعاطي طبطابة  في كلمة وزارة الثقافة، تضامن الوزارة مع قضية الشعب الفلسطيني وإدانة كل ما تقوم به عصابات العدو الإسرائيلي من قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال وتدمير للمساجد والكناس والبنيان، وتجرؤهم على قصف المستشفيات على مرأى ومسمع من العالم، متجاهلين بذلك حقوق الإنسان، والتي لم يعد لها في غزة أي عنوان.

مشاركة بعض الطلاب الأجانب
وتخلل اليوم التضامني محاضرة عن فلسطين، ومشاركة بعض الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الكلية ببعض القصائد والكلمات والأدعية التي اختصوا فيها أهل غزة.

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ودعت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، في وقت سابق «الإخوة والأخوات الموظفين بالجمعية وطلبة كلية الدعوة الإسلامية لحضور وقفة تأييد وتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض لهجمه بربرية غير مسبوقة.

تظاهرة ثقافية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في 31 أكتوبر 2023(فيسبوك)
تظاهرة ثقافية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في 31 أكتوبر 2023(فيسبوك)
جانب من التظاهرة الثقافية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، في 31 أكتوبر 2023(فيسبوك)
جانب من التظاهرة الثقافية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، في 31 أكتوبر 2023(فيسبوك)
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