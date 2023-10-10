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وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 11:32 مساء
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بطرابلس (صور)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
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شارك مئات الليبيين في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع عملية «طوفان الأقصى» التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركين في الوقفة التضامنية علم فلسطين بجانب العلم الليبي، متوشحين بالكوفية الفلسطينية التي تعد رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتشن قوات الاحتلال هجمات مكثفة على غزة، مستهدفة الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الخدمية، فضلاً عن فرض حصار شديد على القطاع من خلال منع المواد الغذائية والكهرباء والسلع الأساسية، في محاولة انتقامية متزامنة مع دعم غربي واضح لها.

- إضاءة علم فلسطين على أبراج ذات العماد بطرابلس
- الدبيبة يؤكد لعباس تضامن ليبيا مع القضية الفلسطينية

تضامن ليبي مع الشعب الفلسطيني
على مدار الأيام الأربع الماضية، أظهر الليبيون على المستوى الشعبي والرسمي تضامنًا واضحًا مع الشعب والفلسطيني للدفاع عن حقوقه وأرضه، خاصة أن عملية «طوفان الأقصى» جاءت كرد فعل بعد أشهر من الممارسات الإجرامية والانتقامية التي مارستها سلطات الاحتلال بحث الشعب الفلسطيني والمقدسيين.

وكنوع من هذا التضامن، أضاءت أبراج ذات العماد في العاصمة طرابلس بعلم فلسطين، كما عبّر مئات الليبيين عن دعمهم لحق الشعبي الفلسطيني في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدبيبة يهاتف عباس
وفي وقت سابق اليوم، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدًا دعم ليبيا للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن لقاء الدبيبة وعباس بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وضرورة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وأكدا أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة وتأمين إمدادات المياه والكهرباء والمواد الأساسية. كما جرى التأكيد على وجوب إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

السبت الماضي دعا الدبيبة المجتمع الدولي إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي. كما دان مجلس النواب ما وصفه بـ«الصمت العربي والدولي» تجاه دعم القضية الفلسطينية. وبدوره طالب المجلس الأعلى للدولة بـ«تدخل عاجل» لوقف هذه الجرائم والانتهاكات السافرة والمتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
جانب من الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
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