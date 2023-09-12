وقفة تضامنية لطالبات سوق الجمعة مع أسر ضحايا «دانيال» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تضامنت طالبات مدارس سوق الجمعة مع أهالي المنطقة الشرقية التي تعرضت لسيول وفيضانات جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

وعبرت الطالبات عن حزنهن على ضحايا عبر لافتات خلال الطابور الصباحي اليوم الثلاثاء، مقدمات تعازيهن ومواساتهن لأسرهم، حسب بيان وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وكتب على إحدى اللافتات: «تعلن مدرسة 24 ديسمبر الحداد وتنكيس الأعلام، حزنا على أرواح من سقطوا جراء الفيضانات التي طالت أهلنا في شرق ليبيا الحبيب، وتضامنا مع إخوتنا المتضررين».

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

وقفة تضمانية لطالبات مدرسة 24 ديسمبر في سوق الجمعة مع أسر ضحايا العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (التعليم)

وقفة تضمانية لطالبات مدرسة 24 ديسمبر في سوق الجمعة مع أسر ضحايا العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (التعليم)

وقفة تضمانية لطالبات مدرسة 24 ديسمبر في سوق الجمعة مع أسر ضحايا العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (التعليم)