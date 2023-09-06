الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

تعرّض الفنان ناصف محمود إلى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى القاهرة.

وأفاد الفنان سامي محمود المرافق له لـ«بوابة الوسط» بأن الفنان يمر بوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وبعد الفحوصات أفاد الأطباء بضرورة إجراء جراحة في القلب وأخرى في القدمين خلال الأيام القليلة القادمة.

بدأ الفنان الموسيقار ناصف محمود مشواره الفني العام 1973 كمطرب معتمد في الإذاعة والتلفزيون، وتخرج في معهد «علي الشعاليه» في العام 1976-1977، والتحق بفرقة الإذاعة كعازف ناي، ثمّ اعتُمد كملحن في العام 1978.

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يُعد الفنان ناصف محمود (63 عامًا) من أهم الملحنين الليبيين؛ حيث قام بتلحين عديد الأغاني للفنانين الليبيين والعرب، كما أشرف على الكثير من الملاحم الوطنية والجلسات الغنائية.

من بينها أغاني «لو عندك عليا عتاب» لسهام إبراهيم، و«بالله يا ناوي الرحيل» و«استنى» للفنانة أسمهان، و«يا دمعي مالي عيني» لسميرة سعيد، و«الله يرحمك يا بوي» لهنيدة، و«جار الليل عليها» لهديل، و«مشي في غفلة» لمريم بن مير، و«إنتي وبس» للمطرب لطفي بوشناق، و«ساكت حبيبي ليش»، و«غلاك سنين» و«حال غايتي» و«على ما ننهى فيك عليه» لسامي محمود، و«يا صبي عيني» لذكرى.

ومن أشهر أعماله، «ميلي، وغلاك سنين، وذات الجدايل، ولله نركع بس، ولمتنا في بيت كبير».

تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنان الكبير.

الموسيقار ناصف محمود. (أرشيفية: الإنترنت)

الموسيقار ناصف محمود. (أرشيفية: الإنترنت)