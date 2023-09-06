  • Alwasat News
Atwasat

الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 02:40 مساء
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
الموسيقار ناصف محمود. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعرّض الفنان ناصف محمود إلى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى القاهرة.

وأفاد الفنان سامي محمود المرافق له لـ«بوابة الوسط» بأن الفنان يمر بوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وبعد الفحوصات أفاد الأطباء بضرورة إجراء جراحة في القلب وأخرى في القدمين خلال الأيام القليلة القادمة.

بدأ الفنان الموسيقار ناصف محمود مشواره الفني العام 1973 كمطرب معتمد في الإذاعة والتلفزيون، وتخرج في معهد «علي الشعاليه» في العام 1976-1977، والتحق بفرقة الإذاعة كعازف ناي، ثمّ اعتُمد كملحن في العام 1978.

ليبيا عضو لجنة التحكيم في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
بلدية سرت تعتمد خريطة البرامج للإذاعة المحلية
الحكومة تأذن بتأسيس متحف الإذاعة والتليفزيون

يُعد الفنان ناصف محمود (63 عامًا) من أهم الملحنين الليبيين؛ حيث قام بتلحين عديد الأغاني للفنانين الليبيين والعرب، كما أشرف على الكثير من الملاحم الوطنية والجلسات الغنائية.

من بينها أغاني «لو عندك عليا عتاب» لسهام إبراهيم، و«بالله يا ناوي الرحيل» و«استنى» للفنانة أسمهان، و«يا دمعي مالي عيني» لسميرة سعيد، و«الله يرحمك يا بوي» لهنيدة، و«جار الليل عليها» لهديل، و«مشي في غفلة» لمريم بن مير، و«إنتي وبس» للمطرب لطفي بوشناق، و«ساكت حبيبي ليش»، و«غلاك سنين» و«حال غايتي» و«على ما ننهى فيك عليه» لسامي محمود، و«يا صبي عيني» لذكرى. 

ومن أشهر أعماله، «ميلي، وغلاك سنين، وذات الجدايل، ولله نركع بس، ولمتنا في بيت كبير».

تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنان الكبير.

الموسيقار ناصف محمود. (أرشيفية: الإنترنت)
الموسيقار ناصف محمود. (أرشيفية: الإنترنت)
الموسيقار ناصف محمود. (أرشيفية: الإنترنت)
الموسيقار ناصف محمود. (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
تعرض الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية
تعرض الممثل الفرنسي ماتيو كاسوفيتز لحادث دراجة نارية
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
المزيد
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية...
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء»......
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)...
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 ......
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا
وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا...
المزيد