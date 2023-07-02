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بلدية سرت تعتمد خريطة البرامج للإذاعة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 06:55 مساء
بلدية سرت تعتمد خريطة البرامج للإذاعة المحلية
اجتماع المجلس البلدي سرت، الأحد 2 يوليو 2023. (الإنترنت)
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اعتمد المجلس البلدي سرت في اجتماع عقده اليوم الأحد، خريطة البرامج الأسبوعية الخاصة بالإذاعة المحلية، مؤكدًا ضرورة التزام القائمين عليها بالخطاب الإعلامي الهادف.

وعقد المجلس البلدي سرت اجتماعه بحضور عميد البلدية مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى وكيل ديوان البلدية محمد خميس ومدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الأميل ومدير إذاعة سرت المحلية محمد شعبان الذين حضروا جانبًا من الاجتماع.

وقال الناطق باسم البلدية محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة المشروعات التي أعدتها إدارة المشروعات بالبلدية والمخططات والمسارات المحالة إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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خريطة البرامج بإذاعة سرت المحلية
وأضاف الأميل أن المجلس البلدي اعتمد خلال الاجتماع خارطة البرامج الأسبوعية لإذاعة سرت المحلية والتي عرضها مدير الإذاعة محمد شعبان، مشيرًا إلى أنه جرى «التأكيد على توفير الدعم المالي وخلق بيئة مناسبة للإعلام المحلي والابتعاد عن خطاب الكراهية والتأكيد على الخطاب الإعلامي الهادف والذي يقدم خدمة لأهالينا».

وذكر الأميل أن المجلس البلدي سرت أكد ضرورة أن تهتم الإذاعة المحلية بتضمين البرامج التوعوية والتثقيفية حول المناشط التي تهم المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع إدارة الإعلام بالبلدية.

كما شدد المجلس البلدي سرت على ضرورة أن تولي الإذاعة المحلية اهتمامًا بالحديث عن ملفي البطالة والهجرة غير الشرعية، وإعداد نشرة إخبار يومية تهتم بأخبار ومناشط كافة المؤسسات الحكومية، وإعادة تنظيم عمل الإعلام الإرشادي بالإذاعة من ناحية الإجراءات.

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