ليبيا عضو لجنة التحكيم في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

شارك الصحفي والإعلامي الليبي علي خويلد كعضو لجنة تحكيم في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الثالثة والعشرون الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار «الفنون والثقافة تجمعنا».

وقال خويلد لـ«بوابة الوسط» إنه «فخور بهذه المشاركة التي تؤكد مكانة الإعلاميين الليبيين في هيئات الإعلام العربية»، وأضاف أن «الأستاذ ياسر جرانة مدير الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية هو من تواصل معه للمشاركة في لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الإعلاميين والخبراء العرب»، وعن آلية عمل لجنة التحكيم أوضح خويلد «أن تصويت لجنة التحكيم يجرى بشكل فردي عبر منصة إلكترونية تضم الأعمال المشاركة، وهي طريقة حضارية ذات مصداقية عالية في التقييم».

ويعقد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتنظيم من اتحاد الإذاعات والتلفزيون العربي «ASBU» وبالتعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات«Arab sat»، وانطلقت فعالياته الإثنين الماضي 12 يونيو ليختتم اليوم الخميس. وشهدت هذه الدورة إقامة عديد المنتديات المتخصصة في عالم الإذاعة والتلفزيون، وبمشاركة سوق تكنولوجية تضم أكثر من 80 عارضا من القارات الخمس من هيئات إذاعية عامة وخاصة وشركات إنتاج وتوزيع.

كما شهد إقامة عديد الندوات والورش حول الإنتاج الإعلامي، ومنتدى للإعلام السياحي العربي، وندوة حول الدراما العربية في العصر الرقمي وأخرى عن الذكاء الصناعي، وندوة حول التعليق الرياضي وأخرى عن الأفلام الوثائقية.

ويتنافس على الجوائز في هذه الدورة 129 عملا إذاعيا و140 عملا تلفزيونيا، وسيكون حفل الاختتام بمسرح قرطاج الأثري مع حفل يحييه الفنان تامر حسني.

