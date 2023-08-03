مليون دولار تبرعات للممثلين المضربين في هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

تبرّع بعض من أشهر نجوم هوليوود وأكثرهم ثراءً، من جورج كلوني إلى ميريل ستريب، بمليون دولار أو أكثر لكل منهم، لدعم الممثلين الأميركيين المضربين حالياً في هوليوود، على ما أعلن صندوق التضامن النقابي أمس الأربعاء.



في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي أطلقها كتّاب السيناريو في أوائل مايو، بدأ الممثلون بدورهم إضراباً في منتصف يوليو للمطالبة بتحسين الأجور وبضمانات بشأن استخدام الذكاء الصناعي، وفق وكالة فرانس برس.

حركة احتجاجية غير مسبوقة في هوليوود

مع هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة، غير المسبوقة منذ عام 1960، توقفت جميع الأفلام والمسلسلات تقريباً في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى جورج كلوني وميريل ستريب، ساهم حوالى عشرة مشاهير آخرين مثل مات ديمون وليوناردو دي كابريو ودواين جونسون ونيكول كيدمان وجوليا روبرتس وأوبرا وينفري، بمليون دولار أو أكثر لصندوق دعم النقابة (SAG-AFTRA).

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وقالت المؤسسة التي تدير هذا الصندوق في بيان، إنها جمعت ما مجموعه أكثر من 15 مليون دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مخصصة لآلاف «الممثلين المياومين» الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب توقف عجلة التصوير.

قطاع الترفيه في أزمة

وقال رئيس هذه المؤسسة غير الربحية كورتني فانس في البيان، إن «قطاع الترفيه في أزمة وتعالج مؤسسة (SAG-AFTRA) حالياً طلبات أكثر من المعتاد بمقدار 30 ضعفاً للمساعدة في حالات الطوارئ».وأشار إلى أن هذه المساعدة تهدف إلى ضمان «عدم فقدان الممثلين المحتاجين لمنازلهم، وتمكينهم من دفع نفقاتهم، وشراء الطعام لأسرهم، والحصول على الأدوية المنقذة للحياة، ودفع فواتير الأطباء وغير ذلك الكثير».

وفيما بعض الممثلين يجنون إيرادات طائلة، فإن 86% من أصل 160 ألف عضو في الاتحاد يكسبون أقل من 26500 دولار سنوياً، بحسب أرقام أعلنتها رئيسة (SAG-AFTRA) فران ديشر، في تصريحات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز.