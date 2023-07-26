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نجوم هوليووديون يدعمون إضراب الممثلين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 11:09 صباحا
نجوم هوليووديون يدعمون إضراب الممثلين
الممثل براين كرانستون مشاركاً في تجمع لنقابة ممثلي هوليوود («ساغ-أفترا») في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك، 25 يوليو 2023. (أ ف ب)
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عبر عدد من وجوه السينما والتليفزيون الأميركيين البارزين، ومنهم نجم «بريكنغ باد» براين كرانستون، في كلمات ألقوها، الثلاثاء، خلال تجمع حاشد في ساحة «تايمز سكوير» الشهيرة في نيويورك، عن دعمهم الممثلين الهوليووديين الذين ينفذون إضراباً منذ نحو أسبوعين.

وقال كرانستون، الذي تحدث عن مخاوفه من الذكاء الصناعي أمام حشد كثيف من المضربين والمؤيدين المتجمعين في هذه الساحة الواقعة بمنطقة برودواي الشهيرة بمسارحها: «لن نسمح بإلغاء وظائفنا وإسنادها إلى الروبوتات»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف كرانستون، الذي ارتدى قميصاً لنقابة ممثلي هوليوود (ساغ-أفترا) رُسِمَت عليه قبضة مرفوعة، موجهاً رسالة إلى رئيس «ديزني» بوب إيغر الذي استهدفه التحرك: «لن نقبل أن تحرمنا حقنا في العمل وكسب العيش الكريم».

موراي أبراهام: الحركة النقابية «مفيدة للولايات المتحدة»
اختتم صاحب دور «والتر وايت» في مسلسل «بريكنغ باد»، الذي طبع تاريخ البرامج التليفزيونية: «أخيراً، وخصوصاً، لن ندعك تأخذ كرامتنا». ووسط الشاشات العملاقة في «تايمز سكوير»، التي غالباً ما تُعرض عليها مقاطع فيديو ترويجية للإنتاجات الجديدة من منصات البث التدفقي، شدد ف. موراي أبراهام، المعروف بأدواره في «أماديوس» (أوسكار أفضل ممثل العام 1984) ومسلسلي «ذي وايت لوتوس» و«هوملاند»، على أهمية الحركة النقابية، واصفاً إياها بأنها «مفيدة للولايات المتحدة».

وشارك أيضا في التجمّع نجوم آخرون على غرار كريستين بارانسكي وكلويه غريس موريتز وستيف بوسيمي وبرندان فريزر وكريستيان سلايتر وليسا كولون-زاياس، التي اشتهرت بدورها في مسلسل «ذي بير»، وجيسيكا تشاستين، التي عبرت في 18 يوليو عبر «إكس» (تويتر سابقا) عن غضبها، كون «87% من أعضاء نقابة الممثلين يكسبون أقل من 26 ألف دولار في السنة، ولا تحق لهم الاستفادة من التأمين الصحي».
كما شارك نجم «تيد لاسو» جايسن سوديكيس في أحد الاعتصامات الأسبوع الفائت. بدأ نحو 160 ألف ممثل تليفزيوني وسينمائي أميركي، في 14 يوليو الحالي، إضراباً يُضاف إلى ذلك الذي ينفذه كتّاب السيناريو منذ أسابيع. وتتسبب هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاماً.

ويطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركوداً في زمن منصات البث التدفقي، ويرغبون في الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الصناعي، لمنع هذه التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ صوتهم وصورتهم. وبموجب هذا الإضراب، يمتنع أعضاء النقابة، من ممثلين وعاملين في المجال السينمائي والتليفزيوني، عن المشاركة في أي شكل من أشكال الترويج لعمل ما، سواء في العروض الأولى أو في المهرجانات أو عبر مواقع التواصل، مما يعطل هوليوود بشكل كبير.

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