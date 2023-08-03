بعد 100 يوم من الإضراب.. استوديوهات هوليوود تدعو كتاب السيناريو لاستئناف المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط

بعد نحو مئة يوم من إضراب كتاب السيناريو في هوليوود، من المقرر استئناف المفاوضات بين الاستوديوهات والكتّاب العاملين في المجالين السينمائي والتلفزيوني هذا الأسبوع، على ما أفادت نقابتهم.

وتوقفت المفاوضات بين اتحاد كتاب السيناريو وممثلي أصحاب العمل منذ بداية التحرك الاجتماعي في الثاني من مايو. وفي يوليو، تفاقمت الأزمة في هوليوود مع انضمام الممثلين إلى الإضراب، إذ يطالبون بتحسين رواتبهم وتوفير ضمانات لهم في ما يتعلق باستخدام الذكاء الصناعي. وفي ظل هذا التحرّك الاجتماعي المزدوج الذي لم تشهده هوليوود منذ العام 1960، توقفت كل الأفلام والمسلسلات تقريباً، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت النقابة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلتها إلى أعضائها، إن الاستوديوهات «تواصلت مع اتحاد كتاب السيناريو، وطلبت عقد اجتماع الجمعة لاستكمال المفاوضات»، مضيفةً: «سنعلمكم بالتطورات بعد الاجتماع المرتقب».

تزايد الضغط على الاستوديوهات

ويتزايد الضغط على الاستوديوهات، فإضافة إلى أن عدد الممثلين يفوق عدد الكتاب، يضم الممثلون في صفوفهم نجوما بينهم شون بن وكولين فاريل وجيسيكا شاستان وسوزان ساراندون.

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وخلال الإضراب، يُمنع الممثلون من الترويج للأفلام الجديدة، مما يؤثر على عدد كبير من الأفلام والمهرجانات الصيفية، وقد تسبب أصلاً في تأجيل حفلة توزيع جوائز «إيمي» المُعادِلة تلفزيونياً لجوائز الأوسكار السينمائية، إلى أجل غير مسمى.

ويُتوقّع أن تزداد تداعيات الإضراب، إذ استمرت آخر حركة اجتماعية في 2007-2008 والتي لم تكن تخص سوى كتاب السيناريو، مئة يوم، مما تسبب للقطاع السمعي والبصري في الولايات المتحدة بخسائر وصلت إلى ملياري دولار.

مطالب كتاب السيناريو

ويطالب كتاب السيناريو برفع رواتبهم والحصول على حصص أكبر من الأعمال التي تُعرض عبر منصات البث التدفقي. إلا أن الاستوديوهات ترفض حتى الآن هذه المطالب بحجة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها قطاع بات شديد التنافسية.

ويسعى كتاب السيناريو أيضا إلى الحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الصناعي سواء لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم. ولا تزال المفاوضات بين نقابة الممثلين والاستوديوهات ومنصات البث في حالة جمود.