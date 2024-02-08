  • Alwasat News
Atwasat

مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 11:32 صباحا
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
دخان يتصاعد فوق مدينة رفح بعد قصف إسرائيلي على المدينة، 6 فبراير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

تتزايد المخاوف اليوم الخميس حول مصير أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة حيث يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في القاهرة للتوصل إلى هدنة.

ويختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم جولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب باجتماع مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بعدما أجرى محادثات منفصلة أمس الأربعاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبالإضافة إلى دعوته إلى هدنة تسمح بإيصال مزيد المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق الرهائن، تحدث بلينكن إلى حليفه الإسرائيلي عما أسماه بـ«حماية» المدنيين خلال عملياته العسكرية المستمرة.

الاحتلال يستعد للعدوان على رفح
وبعد مرحلة أولى تركز فيها القتال على شمال القطاع، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه وسط غزة وجنوبها، خصوصا مدينة خان يونس التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة وقصفا عدوانيا جويا متواصلا.

وأعلن نتنياهو الأربعاء أنه أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي «بالتحضير» لعدوان على مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، حيث يعيش أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، بحسب الأمم المتحدة. وليل الأربعاء الخميس، أفاد شهود عيان ومصادر طبية باستهداف قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة، خصوصا مدينة رفح حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 109 أشخاص.

غوتيريس يحذر
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء من «تداعيات إقليمية لا تحصى» لهجوم إسرائيلي بري محتمل على رفح موضحا أن «عملا مماثلا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني»، مجددا مطالبته بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار» والإفراج عن جميع الرهائن.

- غوتيريس يحذر من خطورة «هجوم إسرائيلي» بري على رفح 
- ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفا و708 شهداء
- غدًا.. مفاوضات بالقاهرة برعاية مصرية - قطرية لبحث «التهدئة» في غزة

ويشن جيش الاحتلال حملة عدوانية أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 27708 أشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

وأبدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء «قلقا بالغا إزاء الصور الآتية من غزة».

من جهتها، أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأربعاء أنها قدمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصا من مواجهة «الوضع الكارثي» في غزة.

روحي قتلت 
وفي جولته الخامسة في المنطقة منذ بدء العدوان، أيد بلينكن اقتراح الهدنة الذي قدمه مسؤولون أميركيون وقطريون ومصريون أواخر يناير في باريس والذي ردت عليه حماس. وعلى الرغم من اعتباره أن عناصر رد حماس «غير مقبولة»، قال بلينكن إنه يأمل في التوصل إلى هدنة ثانية بعد هدنة أولى استمرت أسبوعا في نوفمبر أطلق بموجبها سراح رهائن إسرائيليين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتستضيف القاهرة الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية-قطرية من أجل «تهدئة» الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما قال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن «صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين».

وصباح الخميس، أعلنت حماس أنه يتوقع وصول وفد برئاسة القيادي البارز في الحركة خليل الحية إلى القاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على...
مقتل قياديين في «كتائب حزب الله» بضربة لطائرة مسيرة في بغداد
مقتل قياديين في «كتائب حزب الله» بضربة لطائرة مسيرة في بغداد
مقتل قيادي من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية
مقتل قيادي من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع ......
المزيد
انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودا قبالة سواحل تونس
انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودا قبالة ......
«تمويل الأونروا».. شبح يلاحق اللاجئين الفلسطينيين لبنان
«تمويل الأونروا».. شبح يلاحق اللاجئين الفلسطينيين لبنان...
أحدث حصيلة لشهداء العدوان على غزة منذ أكتوبر
أحدث حصيلة لشهداء العدوان على غزة منذ أكتوبر...
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة...
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق...
المزيد