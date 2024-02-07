غدًا.. مفاوضات بالقاهرة برعاية مصرية - قطرية لبحث «التهدئة» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول مصري قوله إن القاهرة ستستضيف، الخميس، جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية - قطرية من أجل «تهدئة» الأوضاع في قطاع غزة المحاصر.

وقال المسؤول، بحسب الوكالة الفرنسية، إن «مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بدءًا من يوم غد (الخميس) في القاهرة، للتهدئة بقطاع غزة»، مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن «صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين».

وأعلنت حركة «حماس» الفلسطينية موافقتها على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة وإنهاء الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمره العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل

ونقلت «الجزيرة» عن مصادر أن الحركة وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

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وأضافت «حماس» لمقترح الهدنة ملحقًا مفصلا بخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، واشترطت أن يكون جزءا منه، وفق المصادر نفسها التي تحدثت عن عرض الحركة في المرحلة الأولى «إطلاق الرهائن الإسرائيليين الأطفال والنساء والمسنين والمرضى».

إدخال 500 شاحنة مساعدات إلى غزة

في مقابل ذلك، قالت الحركة إن موافقتها مقابل إطلاق 1500 أسير، منهم 500 من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، وجميع النساء والأطفال وكبار السن، وإدخال 60 ألف مسكن موقت على الأقل و200 ألف خيمة إيواء إلى قطاع غزة بالمرحلة الأولى من اتفاق الهدنة.

واشترطت إدخال ما لا يقل 500 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود إلى كل قطاع غزة، ووقف اقتحامات المسجد الأقصى، وعودة الأوضاع فيه إلى ما قبل العام 2002، وإقرار خطة لإعادة إعمار القطاع في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. كما طلبت «حماس» أن تكون مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا أطرافا ضامنة لهذا الاتفاق.

«حماس» تسلم ردها حول اتفاق التهدئة

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركة «حماس» تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر. وأوضحت، في بيان، أنها «تعاملت مع المقترح بروح إيجابية، بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام».

وأعلن مكتب رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يدرس رد حركة «حماس» على مقترح التهدئة في غزة.