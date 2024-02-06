بلينكن: سأناقش رد «حماس» على اتفاق التهدئة مع إسرائيل الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيناقش رد حركة «حماس» على اتفاق محتمل للتهدئة مع الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، معتبرًا أنه «من الضروري» التوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة الثلاثاء بعد إعلان قطر إنها تلقت ردًا من حماس، إنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه»، بحسب «فرانس برس».

«حماس» تسلم ردها

وأعلنت حركة «حماس» الثلاثاء تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر.

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وقالت حماس في بيان «قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر»، مؤكدة أنها «تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام»».

رد «إيجابي» من الحركة

وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، إن بلاده تلقت ردًا «إيجابيًا» من حركة حماس بشأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن «الرهائن» مقابل وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الدوحة «تلقينا ردًا من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي».