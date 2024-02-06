«حماس» تعلن تسليم ردها حول اتفاق التهدئة في غزة إلى مصر وقطر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة «حماس» الثلاثاء تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر.

وقالت حماس في بيان «قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر»، مؤكدة أنها «تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام»، وفق «فرانس برس».

رد «إيجابي» من حركة حماس

وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، إن بلاده تلقت ردًا «إيجابيًا» من حركة حماس بشأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن «الرهائن» مقابل وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الدوحة «تلقينا ردًا من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي»، بحسب «فرانس برس».