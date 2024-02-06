«الموساد» يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.

وجاء في بيان المكتب أن «الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعّن»،بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت حركة «حماس» الثلاثاء تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر.

كما قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، إن بلاده تلقت ردًا «إيجابيًا» من حركة حماس بشأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة يقضي بالإفراج عن «الرهائن» مقابل وقف لإطلاق النار في غزة.

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